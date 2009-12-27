Бондаренко: была бы ГПУ была «донецкая», Тимошенко сидела бы

Если бы ГПУ была «донецкая», премьер-министр Юлия Тимошенко сидела бы в тюрьме. Об этом в интервью «Главреду » рассказала депутат от ПР Елена Бондаренко.

«Если бы Генпрокуратура, как утверждает госпожа Тимошенко, вся была «донецкая», то премьер-министр бы уже за такие вещи сидела за решеткой. Мы бы заставили ГПУ выполнять свои обязанности», - сказала Бондаренко.

По словам народного депутата, Юлия Владимировна была бы взята под стражу «за злоупотребление и превышение служебных полномочий, нарушение финансовой дисциплины и нецелевое использование бюджетных денег. Это 209я, 364 и 365 статьи Уголовного кодекса».

При этом Бондаренко пояснила, почему, «в момент, когда Юго-Восток страны завалило снегом, а люди вынуждены были ночевать на работе без зубных щеток, без питания, потому что домой не могли добраться, не работала снегоочистительная техника». «Почему очистительная техника не вышла? Потому что 6,2 миллиарда гривен со счетов Госказначейства были вот так просто — хоп - и сняты наманикюренной ручкой. Деньги эти предназначались для финансирования целевых программ и текущих нужд местного самоуправления, которое, в том числе, должно очищать от снега улицы и дороги. Где местное самоуправление возьмет деньги на бензин для техники, если им лишь за текущий месяц уже не доплачено 6,2 миллиарда гривен? Что, бумажными директивами Кабмина заправлять технику будем? Это не просто халатность, это преступление закона», - сказала она.