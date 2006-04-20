Высший админсуд прервал заседание

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК приостановил заседание по рассмотрению иска Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция», Блока Юрия Кармазина, Народного блока Литвина и партии «Виче» к ЦИК из-за наличия оружия у одного из присутствующих в зале.

Как передает корреспондент УНИАН, с оружием в зале заседания находился представитель Управления государственной охраны Украины, который охранял физических лиц.

Служба охраны ВАСУ не назвала имя охраняемого физического лица, отметив, что представитель правления госохраны Украины покинул зал заседания. Заседание ВАСУ возобновилось.

Здание ВАСУ пикетируют около 30 сторонников Блока Наталии Витренко. Участники пикета держат плакаты с надписями: «ЦИК к ответу», «Кто украл наши голоса?», «Юля украла 10% голосов».