Тимошенко осталась с 13-м номером

Высший административный суд Украины оставил в силе постановление Центральной избирательной комиссии, которым в избирательном бюллетене была введена нумерация кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«Мы еще полного текста не имеем, но есть сообщение, что суд уже принял (решение)», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.

Своим решением ЦИК, среди прочего, установила, что перечень кандидатов на пост Президента Украины в избирательном бюллетене должен быть расположен по алфавиту, а также кандидаты должны быть пронумерованы.

22 декабря заместитель председателя ЦИК Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что кандидат на пост Президента Украины Людмила СУПРУН обжаловала в Киевском апелляционном административном суде решение ЦИК о введении в избирательных бюллетенях нумерации кандидатов в президенты.

По ее словам, Л.СУПРУН обжаловала решение ЦИК в связи с тем, что законом не предусмотрена нумерация в избирательном бюллетене фамилий кандидатов на пост Президента.

По иску Л.СУПРУН Киевский апелляционный админсуд 18 декабря обязал ЦИК внести изменения в постановление об утверждении формы и содержания избирательных бюллетеней и отменить нумерацию фамилий кандидатов.

ЦИК обжаловала в ВАСУ решение Киевского апелляционного админсуда.

Также комиссия отметила, что решение суда задерживает печатание избирательных бюллетеней на полиграфическом комбинате «Украина», потому что в связи с судебным рассмотрением ЦИК не может подать на полиграфкомбинат образцы бюллетеней.

Технологический процесс изготовления бюллетеней составляет 22 дня.

Как сообщал УНИАН, ЦИК по жребию распределила "места" в бюллетене между кандидатами в президенты. В соответствии с утвержденным ЦИК текстом в бюллетене под номером 1 будет кандидат в президенты Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, далее в бюллетене кандидаты в президенты будут расположены в таком порядке: № 2 – Михаил БРОДСКИЙ, № 3 – Анатолий ГРИЦЕНКО, № 4 – Юрий КОСТЕНКО, № 5 – Владимир ЛИТВИН, № 6 – Александр МОРОЗ, № 7 – Александр ПАБАТ, № 8 – Василий ПРОТЫВСИХ, № 9 – Василий РАТУШНЯК, № 10 – Олег РЯБОКОНЬ, № 11 – Петр СИМОНЕНКО, № 12 – Людмила СУПРУН, № 13 - Юлия ТИМОШЕНКО, № 14 – Сергей ТИГИПКО, № 15 – Олег ТЯГНИБОК, № 16 – Виктор ЮЩЕНКО, № 17 – Виктор ЯНУКОВИЧ, № 18 – Арсений ЯЦЕНЮК.

Сама премьер заявила, что не склонна преувеличивать роль этой цифры в своей политической жизни. «Кстати, Иисус Христос и 12 апостолов - тоже цифра 13. Я думаю, что это очень сильная цифра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.