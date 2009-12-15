Кандидаты в президенты получили номера

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательных бюллетеней

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В соответствии с решением комиссии, избирательный бюллетень печатается на государственном языке, на одной странице листа размером 200х580 мм с текстом только на одной стороне.

Избирательные бюллетени должны печататься на бумаге светлого тона с сочетанием серого и розового цветов с использованием специальных красок.

Бюллетени должны быть напечатаны с графическими защитными элементами, с проставлением номера избирательного участка, защитной краской, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Кроме того, ЦИК установила резерв для бюллетеней без номера избирательного участка для заграничных избирательных участков, образованных в исключительных случаях в объеме 0,5% от количества граждан, внесенных в избирательные списки на этих участках.

Кроме того, ЦИК установила, что количество изготовленных бюллетеней для каждого избирательного участка должно быть больше на 0,5% количества зарегистрированных избирателей на участке.

Также ЦИК установила, что перечень кандидатов на пост Президента Украины в избирательном бюллетене должен быть расположен по алфавиту, а также фамилии кандидатов должны быть пронумерованы. Однако среди членов ЦИК во время рассмотрения этого вопроса возникла дискуссия, устанавливать ли нумерацию фамилий кандидатов в Президенты Украины в избирательном бюллетене. За решение установить нумерацию проголосовали 9 членов ЦИК.

В частности, член ЦИК, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что в первый раз ЦИК принимает решение по форме и тексту избирательных бюллетеней с дискуссиями. Она подчеркнула, что в 2004 году кандидатов на пост Президента Украины было больше, чем в 2009, однако фамилии кандидатов в бюллетенях не были пронумерованы. Поэтому она категорически против такой формы избирательного бюллетеня во время голосования на выборах Президента Украины.

Также она отметила, что в связи с введением такой нормы, решение ЦИК может быть обжаловано кандидатами в президенты в суде. «Можно считать, что изготовление бюллетеней может быть поставлено под угрозу», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, напомнив при этом, что бюллетени должны быть напечатаны до 10 января 2010 года.

В свою очередь член ЦИК Игорь ЖИДЕНКО отметил, что введение такой формы в бюллетене для голосования может быть «технологией для агитации против определенных кандидатов» с использованием суеверий в отношении номера расположения кандидатов в президенты.

В соответствии с утвержденным ЦИК текстом в бюллетене под номером 1 будет кандидат в президенты Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, далее в бюллетене кандидаты в президенты будут расположены в таком порядке: № 2 – Михаил БРОДСКИЙ, № 3 – Анатолий ГРИЦЕНКО, № 4 – Юрий КОСТЕНКО, № 5 – Владимир ЛИТВИН, № 6 – Александр МОРОЗ, № 7 – Александр ПАБАТ, № 8 – Василий ПРОТЫВСИХ, № 9 – Василий РАТУШНЯК, № 10 – Олег РЯБОКОНЬ, № 11 – Петр СИМОНЕНКО, № 12 – Людмила СУПРУН, № 13 - Юлия ТИМОШЕНКО, № 14 – Сергей ТИГИПКО, № 15 – Олег ТЯГНИБОК, № 16 – Виктор ЮЩЕНКО, № 17 – Виктор ЯНУКОВИЧ, № 18 – Арсений ЯЦЕНЮК.