Тимошенко считает, что 13 - очень сильная цифра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна размещением ее фамилии в избирательном бюллетене для голосования на президентских выборах 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, комментируя решение Центральной избирательной комиссии об утверждении формы и содержания избирательного бюллетеня.

«Обжаловать это решение мы не будем. Кстати, Иисус Христос и 12 апостолов - тоже цифра 13. Я думаю, что это очень сильная цифра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя то, что ее фамилия как кандидата в президенты будет размещена в избирательном бюллетене под №13.

В то же время она сказала, что не склонна преувеличивать роль этой цифры в своей политической жизни.

«Просто нужно иметь большой дух, большое вдохновенье, и делать так, чтобы добро побеждало зло. Это самое главное, потому что, в сущности, эта борьба, которая происходит в человечестве, это борьба добра и зла. И я думаю, что в этот раз добро окончательно победит, победит в Украине», - пояснила она.

«Любые испытания нужно мужественно преодолевать, и тогда никакие цифры не будут важны», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.