У Тимошенко есть лекарство от трусости для Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена публично пригласить лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на дебаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Тернопольского государственного медицинского университета.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление, что ей не удалось пообщаться во время прямого эфира на телеканале «Украина» в пятницу, 18 декабря, с В.ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Я надеюсь, что я все-таки обращусь публично к ЯНУКОВИЧУ, потому что дебаты должны быть, люди должны просто услышать мнение каждого из кандидатов в президенты о том, что будет происходить в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Донбассу должно быть стыдно за своего лидера В.ЯНУКОВИЧА, который, по ее мнению, просто «струсил» и не пришел на прямой эфир.

«Я думаю, Донбасс должен быть разочарован своим лидером. Так бояться нельзя публично. Лучше приходить на дебаты, смотреть глаза в глаза и вести дискуссию для того, чтобы люди поняли, что есть на самом деле… Но, к сожалению, не набрались мужества… Если нужны какие-то лекарства от трусости, мы передадим, у нас есть рецепты. Может быть, они немножко подбодрят», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.