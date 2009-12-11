Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравляет украинцев с решением УЕФА о проведении чемпионата Европы по футболу 2012 года в четырех украинских городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, выступая на торжествах по случаю 70-й годовщины образования Ривненской области.

«Это наша победа. Слава Украине!», - сказал Президент.

Он назвал решение УЕФА большой победой Украины, отметив, что так далеко на Восток Европы чемпионат еще не проводился.

В.ЮЩЕНКО вспомнил, как 2,5 года назад убеждал УЕФА, что лучшего места для проведения Евро-2012, чем Польша и Украина, нет. «И я рад, что вместе с моим другом Лехом КАЧИНСКИМ (Президент Польши – УНИАН) мы нашли аргументы для принятия этого политического решения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я приветствую решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которым подтвержден статус Донецка, Львова, Харькова как принимающих городов финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а Киева – как города проведения финала чемпионата”, – заявил Президент.

“Сегодня – наша общая большая победа, победа всей Украины. Мы достойно прошли вместе с нашими польскими и европейскими партнерами весь путь с апреля 2007 года, когда получили право принимать у себя Евро-2012, до сегодняшнего дня, когда было подтверждено проведение чемпионата в Украине и Польше”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он поблагодарил в первую очередь президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, который в свое время принял это непростое решение.

Также В.ЮЩЕНКО выразил благодарность вице-премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ, руководству Федерации футбола Украины во главе с Григорием СУРКИСОМ, всем причастным членам правительства, ответственным должностным лицам за выполненную работу, а также председателю НБУ Владимиру СТЕЛЬМАХУ за выделенный ресурс для финансирования объектов Евро-2012.

Кроме того, Президент поздравил мэров городов, в которых будут проходить матчи чемпионата, и выразил уверенность, что они сделают все, чтобы достойно обеспечить проведение Евро-2012 на самом в высоком уровне.

Пользуясь случаем, В.ЮЩЕНКО пригласил всех европейцев приезжать в Украину на чемпионат.

“Я приветствую наших польских партнеров. Солидарность и взаимная поддержка помогли нам достичь общей цели. Это еще одно проявление украинско-польской дружбы и партнерства. Я подтверждаю приглашение гостям из всей Европы и мира прибыть в Украину на Евро-2012”, – заявил В.ЮЩЕНКО.

“Не сомневаюсь, что все подготовительные работы будут завершены своевременно и качественно, а чемпионат Европы станет настоящим, большим спортивным праздником для нас всех”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Исполком УЕФА принял решение, что матчи финальной части Евро-2012 состоятся в 4 украинских городах – Киеве, Донецке, Львове и Харькове, а финал чемпионата будет сыгран в столице Украины.