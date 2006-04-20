БЮТ и СПУ уничтожают оборудование в Киевском облсовете
10:11, 20 апреля 2006Политика
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Сессия началась с инцидента
Сегодня утром перед открытием первой сессии Киевского областного совета пятого созыва произошел инцидент.
Как передает корреспондент УНИАН, группа депутатов демонтировала кабинку для тайного голосования, установленную в зале заседаний по требованию депутатов четырех фракций облсовета – «Нашей Украины», Украинской народной партии, Партии регионов, Народного блока Литвина.
По словам очевидцев, кабинку демонтировали депутаты от БЮТ и СПУ. Как отмечают депутаты из других фракций, это было сделано для того, чтобы фракции БЮТ и СПУ могли проконтролировать, как именно будут голосовать их депутаты.
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