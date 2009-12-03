Срок вступления Украины в НАТО может составить 1-2 года

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что срок вступления в НАТО зависит только от Украины и может составлять 1-2 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам после окончания заседания Комитета Украина-НАТО.

«Я считаю, что это можно сделать за год, за два, если есть политическая воля, если есть желание общества, если есть общественная поддержка политиков, которые этим занимаются, если есть понятная и правильная информационная политика, тогда мы можем сделать очень многое», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Вместе с тем министр отметил, что вступление в НАТО не должно быть самоцелью, а целью для Украины должно быть проведение реформ, усиление безопасности страны, и улучшение уровня жизни людей.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что в вопросе присоединения Украины к НАТО мяч находится на украинской стороне. «Это зависит даже не от Киева, а от всей Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2008 года Бухарестский саммит НАТО принял принципиальное решение о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса после выполнения необходимых условий. В конце 2008 года Украина надеялась получить от НАТО План действий относительно членства, однако министры иностранных дел стран - членов Альянса отказались предоставить его Украине.