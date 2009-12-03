Ющенко написал письмо Литвину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ письмо, в котором просит вернуться к рассмотрению изменений к закону о выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

«Он (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) считает необходимым и возможным безотлагательно вернуться к рассмотрению проекта закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, если для этого необходимо будет проводить консультации между Президентом, председателем ВР, премьер-министром и руководителями парламентских фракций, глава государства готов к проведению таких консультаций.

«Собственно, в самой Верховной Раде теми институтами, соответствующим профильным комитетом принято решение о рекомендации Верховной Раде для принятия и во втором чтении, и в целом соответствующего законодательного акта, который нарабатывался в профильном комитете Верховной Рады», - отметила заместитель главы Секретариата Президента.

Она также отметила, что парламент «цинично игнорирует» принятие изменений к закону о выборах Президента. М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО предлагал компромисс, согласно которому изменения в списки избирателей в день голосования можно вносить только при наличии соответствующего решения суда.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада отклонила законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины”.

Парламент рассматривал поправки к закону о выборах Президента на протяжении двух дней. Всего ко второму чтению было подано 243 поправки. Ни одна поправка к данному закону во время его рассмотрения во втором чтении не была поддержана.

Как объяснил председательствующий на пленарном заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, поскольку не была поддержана ни одна поправка к данному закону, то нет и предмета для голосования и принятия его во втором чтении и в целом.