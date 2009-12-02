Ющенко выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Педенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося общественного деятеля Виктора Педенко.

Об этом говорится в телеграмме родным, близким и друзьям В.Педенко, сообщает пресс-служба Президента.

«От нас ушел прекрасный и искренний человек, большой патриот, который всю свою жизнь верно служил украинской идее, всеми силами способствовал обретению независимости Украины и развитию Украинского государства. Занимая должность генерального секретаря Всемирного конгресса украинцев и заместителя председателя Украинского Всемирного координационного совета, он чрезвычайно много сделал для консолидации украинства. Виктор Педенко был неутомимым борцом за демократические свободы и права человека, приложил достаточно много усилий для признания в Канаде и в мире Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В это скорбное время разделяю вашу боль и выражаю свои самые искренние соболезнования. Память о Викторе Педенко будет всегда жить в наших сердцах», – отмечает Президент Украины.