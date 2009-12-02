Стецькив советует Тимошенко перестать щипать Ющенко и Яценюка

Кандидат в Президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна «прекратить войну» с нынешним главой государства Виктором ЮЩЕНКО и лидером «Фронта перемен» Арсением ЯЦЕНЮКОМ, чтобы их сторонники во втором туре президентских выборов поддержали ее.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ, комментируя вчерашний призыв Ю.ТИМОШЕНКО во Львове к объединению вокруг демократического кандидата во втором туре выборов. По его словам, «этот призыв является абсолютно правильным».

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что «помаранчевый электорат должен был бы объединиться вокруг демократического кандидата, кто бы это ни был во втором туре». «Сейчас шансов больше у Ю.ТИМОШЕНКО, но нельзя исключать и других вариантов», - сказал депутат.

Как сказал Т.СТЕЦЬКИВ, в первом туре выборов Президента Украины «избиратель будет голосовать сердцем, а во втором туре нужно голосовать по расчету».

По его словам, когда во второй тур, с одной стороны, выйдет Виктор ЯНУКОВИЧ, а с другой – демократический кандидат, нужно «забыть старые обиды и консолидировать все свои голоса вокруг этого кандидата, потому что иначе победит ЯНУКОВИЧ».

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что в сегодняшней ситуации «перетекание» голосов от других кандидатов к единому демократическому кандидату во втором туре не будет таким, как у В.ЮЩЕНКО. В то же время он сказал, что «многое зависит от самой Ю.ТИМОШЕНКО». «Нужно прекратить войну с ЮЩЕНКО, с ЯЦЕНЮКОМ, нужно действовать так, чтобы консолидировать электорат ЮЩЕНКО, ЯЦЕНЮКА, ТИГИПКО на второй круг», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По словам депутата, для этого нужно «выстроить политическое противостояние с ЯНУКОВИЧЕМ, а не с ЮЩЕНКО».

Он выразил сожаление, что «Юлия Владимировна очень часто страдает тем, что переключает свою активность на щипание ЯЦЕНЮКА и ЮЩЕНКО, а часть их электората во втором туре может этого не простить». «Так что от нее зависит, чтобы «перетекание» голосов было максимальным», - сказать Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря во Львове Ю.ТИМОШЕНКО призвала национал-патриотические и демократические силы объединиться для того, чтобы поддержать во втором туре президентских выборов одного кандидата от демократических сил.