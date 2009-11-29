Первым указом Януковича будет пересчет пенсий и зарплат

В случае избрания Виктора ЯНУКОВИЧА на должность Президента Украины его первым указом будет пересчет пенсий и зарплат с 1 ноября 2009 года. Об этом сообщил заместитель председателя Партии регионов Михаил ПАПИЕВ на встрече с жителями Ивано-Франковска в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

«Я позавчера общался с Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ, и он просил передать вам всем, если даже нынешняя власть откажется выполнить закон о повышении социальных стандартов, принятого парламентом, то первым указом президента Украины будет указ о пересчете пенсий, зарплат и социальной помощи с 1 ноября 2009 года, и уже в марте некомпенсированные средства до копейки получат все. Если он (ЯНУКОВИЧ – УНИАН) сказал, я по себе знаю, то его команда обеспечит выполнение этого решения», - заверил М.ПАПИЕВ.

Он также сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ «завершил переговоры о пенсионном обеспечении наших мигрантов-работников». «Думаю, что уже до выборов будет ответ нашим гражданам, - прибавил политик. - Почти 270 тысяч ивано-франковцев работают за пределами Украины, и они не успели заработать права на пенсию в Украине, так же как и там, легализируя себя и платя соответствующие средства, не могут заработать пенсию в других странах. Достигают пенсионного возраста и остаются ни с чем».

По его словам, переговоры проведены с представителями Германии, Испании и Италии. «Есть договоренность, чтобы нашим гражданам солидарно насчитывался трудовой стаж и в Украине, и в других странах ЕС. Чтобы начисленную пенсию за трудовой стаж платили и украинский Пенсионный фонд, а другую часть платили европейские страны. Это огромный наш прорыв», – заявил М.ПАПИЕВ.

Он пообещал, что до декабря следующего года «мы подпишем соответствующие договоры, чтобы социально защитить 5 млн. украинских семей, которые ежедневно сталкиваются с этой проблемой.

Народный депутат заверил собравшихся, что В.ЯНУКОВИЧ как кандидат в президенты обязательно приедет в Ивано-Франковск, чтобы пообщаться лично с его жителями. «Он хочет посмотреть глубоко вам в глаза, у него есть такая фраза, - прибавил регионал. – Он является человеком с большой буквы».

Для участников встречи актеры Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко показали специальный спектакль «Обнимитесь, братья мои!».

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года в Ивано-Франковске в кандидата в президенты Украины В.ЯНУКОВИЧА студент Прикарпатского университета имени Василия Стефаника бросил куриное яйцо.