Ляпина: миллиард хотели разворовать, ведь на тендеры времени уже нет

Освоить миллиард гривен, которых добивалась от Верховной Рады премьер-министр, до конца года - невозможно. Так считает народный депутат Ксения Ляпина. В комментарии официальному сайту кандидата в президенты Виктора Ющенко политик заявила: "То, что Тимошенко хочет именно сейчас, из бюджета 2009 года, «выдрать» средства у Нацбанка, свидетельствует только о том, что эти деньги планируется разворовать, а не направлять на борьбу с гриппом. «За этот период невозможно провести ни одного тендера. Без тендерных процедур – это просто разворовывание денег», - отметила депутат. Она отметила, что было бы логично заложить эти деньги в бюджет 2010 года.

«Голосовать за преодоление вето Ющенко было абсолютно невозможно и бессодержательно. Аргументы Президента простые и понятные: можно сколько угодно пытаться взять деньги, которых нет, – но их просто нет. Напечатать деньги – это опять спровоцировать макроэкономическую нестабильность, столкнуть гривню с более-менее стабилизированного уровня», - заявила Ксения Ляпина.

Депутат заметила, что премьер в очередной раз продемонстрировала свою безответственность. Так, депутат напомнила, что на заседании Кабмина Тимошенко отказалась принимать решение относительно подписания письма к ВОЗ, в котором она принимает обязательство не предъявлять никаких претензий производителю вакцины в случае возникновения проблем при вакцинации населения всей страны. «Премьер заявляет на всю страну, что несет полную ответственность за ситуацию. При этом хочет закупить 5 миллионов доз вакцины и отказывается принять решение об отказе от претензий. Это значит, что она просто перекладывает ответственность за это решение на другие плечи», - добавила нашеукраинка.