Ющенко считает сильную Украину историческим спасением для России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что для существования России очень важна интеграция Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Свободы в Украинском доме.

«Наша долгосрочная цель – полноценный вход Украины в объединенную Европу, интеграция в Европейский Союз и вступление в общеевропейскую коллективную безопасность», - сказал Президент, выразив убеждение, что Украину от исторического момента – подписание соглашения «Об ассоциации» с ЕС отделяет несколько месяцев .

«Сильная Украина в составе объединенной Европы – это также историческое спасение для России и защита для нее от сползания в трясину, в которой погибла Российская империя, а затем и Советский Союз», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Главы государства, чтобы уберечься от катастроф наподобие мировых войн, потери независимости, нужно иметь не только четкую цель, но и силу и умение не гнуться перед обстоятельствами, твердо и неотступно защищать собственные национальные интересы.

«Для многих столиц Украина является постоянной и неудобной неожиданностью, которая ломает стереотипы и давние схемы отношений, в том числе по диагонали между западным миром и Россией», - отметил он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, во всем «кружеве международных отношений Украина обязана наращивать и закреплять свои позиции, не как сателлита, не как просителя, а как принципиального, активного и настойчивого игрока. Тем более, имея такую уникальную геополитику».

«Безусловно, мы способны на это. И нам нужно понимать всю сложность и серьезность внешних угроз. Если хотим хорошего будущего для Украины, нам всем, независимо от политических взглядов или электоральных симпатий, нужно согласиться с единственной внешней нашей целью», - отметил Президент в который раз акцентировав на «безальтернативности» евроатлантического курса страны.

Также он объяснил, почему принял решение о своей поездке в Грузию во время российско-грузинской войны: «Свобода предусматривает ответственность. И свобода предусматривает принципиальность. Именно поэтому я поехал в Тбилиси в августе 2008 года. Потому что там речь шла о вещах фундаментальных. О вашей свободе, об их свободе – о нашей свободе».

«Там, в Тбилиси, прозвучал голос той Европы, которой небезразлична человеческая свобода и жизнь, независимость суверенных государств и суверенных демократий. Мы должны принадлежать к этой Европе. Даже, если она молчит. Потому что это – главный залог нашей свободы. Украина должна думать и действовать заранее, заботясь о стратегической собственной перспективе», - сказал он.

«Нас могут не понимать. С бессилием нам могут угрожать. О нас могут врать. Нас могут обижать. Наше дело – идти вперед и доказать миру нашу силу, деятельное присутствие и наше украинское влияние. Так я понимаю свободу Украинского государства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.