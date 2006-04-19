Новый мэр Тернополя не может попасть на рабочее место

Новоизбранный городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ не может попасть на свое рабочее место.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, сейчас он работает в кабинете секретаря совета. В кабинет городского председателя сейчас нет доступа, поскольку предшественник Р.ЗАСТАВНОГО Богдан ЛЕВКИВ 17 апреля написал заявление об отпуске, при этом забрал с собой два комплекта ключей от кабинета. Вчера Р.ЗАСТАВНЫЙ направил по домашнему адресу Б.ЛЕВКИВА курьера с письмом, в котором содержится требование прибыть сегодня в городской совет для передачи полномочий. Однако Б.ЛЕВКИВ, сообщили в пресс-службе, так и не появился.