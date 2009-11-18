Янукович: вопрос с русским языком решается просто

Для законного использования русского языка на отдельных территориях в Украине достаточно подписи Президента Украины под соответствующим законом и 226 голосов депутатов для его принятия в Верховной Раде, заявляет лидер Партии регионов, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Горловке на встрече с трудовым коллективом химического концерна «Стирол».

«Каким образом мы должны, обязаны и решим вопрос использования русского языка на территориях компактного проживания русскоязычного населения? Вопрос решается очень просто. Нужен Президент, который подпишет закон, который будет проголосован в парламенте 226 депутатами. И достаточно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил: «Мы же не имели такой возможности, поэтому мы хотели изменить Конституцию, а для этого нужно 300 голосов в парламенте, и тогда мнение Президента не нужно. Потому что 300 голосов – это конституционное большинство, которое преодолевает вето Президента, и все решается».