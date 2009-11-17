Кожемякин обвинил Ющенко и ПР в «геноциде украинского народа»

Партия регионов объединилась с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом с парламентской трибуны заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Партии регионов и всем тем, кто им подпевает, абсолютно безразлично, как страна борется с гриппом, как наполняется бюджет, как выплачиваются пенсии, зарплаты учителям, медикам. На словах все беспокоятся о народе и его благосостоянии. А в действительности парламент превращают в бесплатную трибуну для провозглашения избирательных лозунгов и попыток дестабилизации ситуации в стране», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что рассмотрение госбюджета-2010 Партия регионов пытается превратить в политический инструмент избирательной кампании.

«В Бюджетный комитет поступило более тысячи предложений. Их цена – это дополнительные расходы на сумму 157 млрд. И если вам безразлично, как будет страна жить следующий год, то дайте возможность другим тщательным образом поработать над тем, чтобы государственный бюджет был реальным, действующим финансовым документом государства», - сказал А.КОЖЕМЯКИН, обращаясь к фракции Партии регионов.

Кроме того, заместитель председателя фракции БЮТ отметил, что, приняв закон о повышении социальных стандартов, политические оппоненты БЮТ пытаются получить поддержку избирателей.

«Чем более циничны настоящие намерения отдельных политиков, тем более пылкие лозунги и выступления. Принимая данный закон, Партия регионов пытается организовать социальный взрыв в государстве», - отметил он, добавив, что «под рассказами о заботе о миллионах пенсионеров скрывается четкий, циничный и ужасный по своим масштабам план – вызвать в Украине небывалый взрыв инфляции».

«На 60 копеек подняв пенсии для простых людей, вы на тысячу гривен подняли пенсии для себя», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

«Что касается повышения заработных плат, то стоит спросить у лидеров фракции Партии регионов, в которой находится почти 80% владельцев огромных предприятий страны, - повысили ли они заработную плату и другие социальные выплаты и помощи своим работникам после того, как закон о повышении социальных стандартов был подписан Президентом ЮЩЕНКО? Если кто-то думает, что повысили – то хочу Вас информировать – ни один работник частных предприятий, владельцами которых являются представители Партии регионов – не получил большие зарплаты», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции БЮТ выразил удивление, что Партия регионов не требовала от Президента подписать закон о выделении средств на борьбу с эпидемией.

«Ответ здесь простой и очевидный. Партия регионов с Президентом ЮЩЕНКО в бессильной ярости объединились против премьер-министра и правительства. Что это, как не геноцид украинского народа в угоду своим политическим фантомам», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.