Выбор украинской молодежи: на выборы или на пиво?

Пять лет тому назад молодые украинцы были в центре «оранжевой революции». А сейчас? «Немецкая волна» поинтересовалась электоральными настроениями молодежи у председателя Украинского студенческого союза Станислава Куценко.

У студентов апатия к выборам, потому что большинством их интересов пренебрегли и надежды, которые молодежь возлагала на политиков на прошлых президентских выборах, не оправдались, говорит Станислав Куценко. «Молодежь не получила feedback, то есть она выложилась на все 100%, а взамен не получила ничего: ни рабочих мест, активное студенчество не представлено в органах власти (если есть молодые во власти, то это или от бизнеса или на родительском попечении), также молодые люди не получили обещанного жилья, достойных заработков. И при чем прошло 5 лет, а это большой срок», - говорит председатель студенческого союза.

По его словам, из-за разочарования сейчас молодежь не готова объединиться в поддержку политической идеи или единого кандидата, как это было в 2004 году. Куценко отметил, что в Украине готовы отстаивать свои политические амбиции лишь 3% молодых активистов, а большинство студентов рассматривают выборы президента как возможность подзаработать.

Да и сами кандидаты в президенты в настоящее время не интересуются молодежью, считает Станислав Куценко. Он рассказал, что его молодежная организация предложила поддержку одному из самых «прогрессивных», по их мнению, кандидату на президентский пост, а тот отказался от помощи молодежи. «Возможно, кандидаты полагаются больше на свои финансы и на другие категории, в частности пенсионеров, поскольку молодежь - это люди настроения: есть желание – всей группой пойдут проголосуют, или «забъют» и пойдут всей группой на пиво».

Чтобы позицию молодежи учитывали политики, Куценко предлагает начинать учить своим правам детей еще из детсадика и больше внимания уделять самоуправлению как в школах, так и в университетах.