Черновецкий Ткачуку: ”Должность - ничто, совесть - все”

Мэр Києва Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ разговаривал по телефону с отстраненным от должности директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Валерием ТКАЧУКОМ и успокоил его тем, что должность – не главное.

Как сказал он вчера вечером в интервью ТРК „Киев”, «никаких увольнений у вас не произошло. Есть всего лишь мое желание проверить хозяйственную деятельность. И временно отстранен от обязанностей один всего лишь человек. Сегодня, узнав о его обеспокоенности, я позвонил ему и сказал, чтоб он не так близко воспринимал это к сердцу. Ну нельзя умирать из-за должности. Должность - ничто. Совесть – все! Я думаю, что этот разговор ему пришелся по душе», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому директор ТРК «Киев» В.ТКАЧУК отстранен от работы и назначено проведение служебного расследования.

В тот же день В.ТКАЧУК с гипертоническим кризом был госпитализирован в реанимационное отделение Киевского НИИ кардиологии им. академика Стражеско.