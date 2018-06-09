Высокие поддержки для Юлии Владимировны

Высокие поддержки для Юлии Владимировны

22:57, 06 ноября 2009
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ВВП и ЮВТ снова пребывают в самом добром согласии. О чём и на каких условиях они договорились – мы не имеем ни малейшего понятия. И это тревожит не на шутку...

ВВП и ЮВТ снова пребывают в самом добром согласии. О чём и на каких условиях они договорились – мы не имеем ни малейшего понятия. И это тревожит не на шутку...

Премьер-министры Юлия Тимошенко и Владимир Путин перед началом встречи в Москве, 17 января 2009 г.Над ледовым стадионом надрывался голос Олега Скрипки: «Весна! Весна! Весна! Прийде!» А Владимир Владимирович кружил партнёршу на высокой поддержке, удерживая руками у себя на плечах. Секундой ранее Юлия Владимировна совершила поверх его головы головокружительный переворот вверх ногами – что, учитывая не очень длинную юбку фигуристки, было, пожалуй, довольно вульгарно для премьер-министра 47-миллионной страны в центре Европы. Тем более что танец высоких договаривающихся сторон транслировался на многомиллионную аудиторию Первого канала российского ТВ (бывшего ОРТ). А над стадионом гремело: «Весна! Весна! Весна!..»

Зрелище – на грани фола, хотя Владимир Владимирович и Юлия Владимировна были ненастоящие. Участников шоу «Ледниковый период» Вадима Колганова и Анну Семенович загримировали под выдающихся политиков наших дней, и их номер, очевидно, должен был символизировать вековечную дружбу братских народов и их неизбывное стремление к наиполнейшему и окончательному слиянию. В финале танца герои, преисполненные восторга и взаимной нежности (само собой, символической) решительно расшвыривали по льду листы того самого «столь долгожданного договора о сотрудничестве», который подписывали в прологе.

ИГРА В АССОЦИАЦИИ: ПУТИН – ЯНУКОВИЧ – ТИМОШЕНКО

Справедливости ради нельзя не сказать, что «Ледниковый период» – совершенно уникальный проект, вот уже четвертый сезон успешно маскирующийся под разнообразные «танцы со звездами», расплодившиеся в украинском и российском телеэфире в немыслимом количестве. Выпуски «Ледникового» отличаются безупречным вкусом и по-настоящему высоким искусством. На этом фоне номер про «весну дружбы народов» и вовсе являл собой неприкрытый кич. Хотя и получил самые высокие баллы – то ли из лояльности к прототипам, то ли в знак одобрения темы. Сидевший в жюри экс-министр культуры, а ныне – спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой даже процитировал Ленина: «Не знаю, как насчет поэзии, но насчет политики здесь все правильно».

Должен подчеркнуть, что я всегда был и остаюсь горячим сторонником самого тесного украинско-российского партнерства. Но в данном случае воплощение идеи, да ещё и персонифицированное столь странным образом, вызывало неконтролируемые и самые двусмысленные ассоциации. Начиная с опер по книгам Л.И.Брежнева, где «наш дорогой Леонид Ильич» пел арии (а может – уже не помню точно – это были балеты, где «дорогой Ильич» танцевал заглавные партии) – и заканчивая скандальным фильмом «Юлия». Там тоже предельно персонифицировано изображалась горячая дружба между народами.

И ещё ассоциации: В.В.Путин (настоящий) накануне первого тура выборов Президента Украины в 2004 году дает интервью трем украинским телеканалам, где рассказывает о своей близкой дружбе с премьером-преемником – гражданином В.Ф.Януковичем. В те давние времена политик «Путин» или «такой, как Путин» имел по опросам самый высокий рейтинг у наших избирателей. Выше даже, чем у находившегося на пике популярности «надежды нации» Виктора Ющенко. Так что всенародное признание в нежной дружбе было актом поддержки кандидата Януковича. Поддержки прямой и на тот момент тоже очень высокой.

Так же, как и второй акт – встреча Путина с Януковичем на черноморском пирсе и пожелание «удачи» накануне второго тура. Третий акт обернулся водевилем, когда российский президент никак не мог донапоздравлять своего протеже, и путано объяснял мировому сообществу, что делать выводы относительно результатов выборов преждевременно, а сам-то он поздравлял Виктора Федоровича исключительно по итогам экзит-полов. Большинство из которых, правда, везде (кроме канала ОРТ) свидетельствовали о победе Ющенко.

Но в новостях канала ОРТ и впрямь всё было «с точностью до наоборот»: там все экзит-полы (в том числе и КМИСа, и центра им. Разумкова) были почему-то за Януковича. Такой вот загадочный парадокс.

Кто-нибудь может решить, будто речь идет о том, что у руководства канала ОРТ (нынешнего «Первого») свои особые отношения с московским «дуумвиратом». И что поэтому кичевое катание «Весны» очень похоже на поддержку (не в смысле фигурного катания), которую настоящий Владимир Владимирович оказывает настоящей Юлии Владимировне.

В любом случае «премьерский» номер стал удивительно точной иллюстрацией нынешнего формата освещения российскими официозными телеканалами разворачивающейся у нас избирательной кампании.

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ КАК ЗАГАДКА

Это и на самом деле выглядит нетривиально. Российские каналы демонстративно лояльны. Они подчеркнуто корректны, когда говорят о кандидатах не только первого ряда (Тимошенко и Янукович), но даже и второго (Литвин, Симоненко и Яценюк). Иначе говоря – о тех, кто, в их представлении, способен повлиять на окончательный результат выборов – либо сняв свою кандидатуру до голосования, либо заявив о поддержке того или иного фаворита после первого тура.

Ющенко, МедведевЕдинственное исключение – Виктор Ющенко, на котором отрываются по мере сил. Но действующий Президент, во-первых, на нынешнем этапе вообще уже не игрок. Причем настолько не игрок, что это понимают даже московские аналитики.

Во-вторых – и это главное, – у Ющенко нет свободы маневрирования. Представить себе, что он призовет своих сторонников голосовать во втором туре за Януковича – практически невозможно. В этом отношении положение Виктора Андреевича еще хуже, чем у Петра Николаевича. Симоненко, в крайнем случае, может призвать адептов компартии игнорировать второй тур. Ну, хотя бы под тем предлогом, что оба фаворита – ставленники олигархических кланов, и что поэтому правоверным марксистам-ленинцам делать на этих выборах нечего.

Очевидно, что такой формальный нейтралитет может стать весомой помощью Тимошенко. Так же, как и формальный «нейтралитет» российских телеканалов. Ведь их позиция если и имеет политическое значение, то, главным образом, для избирателей южного и восточного регионов Украины – потенциальной вотчине Януковича. А значит, нейтральная позиция фактически означает отказ от поддержки вождя «регионалов».

Впрочем, на самом деле и «нейтралитет» и «корректность» российских официозов и впрямь лишь «формальность». Любопытное обстоятельство: никогда не отказывая себе в удовольствии попрекнуть (иногда, к сожалению, за дело) «помаранчевую власть», россияне стараются, по возможности, выводить из под «удара» леди премьера.

Свежайший пример – растиражированный во всех выпусках новостей и многократно повторявшийся репортаж «о встрече главы правительства Владимира Путина с руководством «Единой России» (30 октября). Как там прозвучало? «Владимир Путин: «Хочу передать вам привет всем от Юлии Владимировны Тимошенко… Похоже, что у нас опять возникают проблемы с оплатой наших энергоносителей». Причин проблем Путин назвал две. Во-первых, «Евросоюз обещанных денег Украине так и не дал», и, во-вторых, «украинский Президент украинскому премьеру денег из золотовалютных резервов не дает».

Еще более наглядным стало освещение «Вестями» и «Первым каналом» самого громкого в этом сезоне и самого отвратительного скандала – «дела педофилов». Как граждан и патриотов нас может только радовать, что влиятельные телеканалы братского государства не стали использовать трагедию как повод для очередной кампании глумления. Но как политолога меня это настораживает. Потому что обычно – использовали.

Особенно показателен в этом отношении был выпуск «Однако» Михаила Леонтьева (21 октября). Совсем уж пройти мимо Леонтьев как едва ли не главный на российском ТВ штатный «украинолюб» не мог. Он и не прошел. Сказал, что «главным событием нынешней кампании» грозит стать “Артек-гейт” – скандал по поводу массовых изнасилований детей в знаменитом лагере Артек депутатами от Блока Тимошенко». Но сам тему этого «паскудства» развивать не стал. Лишь посочувствовал: «За что боролась – на то и напоролась. Нет у Юлии Владимировны монополии на черный пиар».

Отечественные защитники БЮТ хотя бы для проформы добавляют хоть что-то о несчастных детях и что преступников надо, конечно же, изобличить и покарать. Но Леонтьев, экономя дорогое эфирное время, на формальности размениваться не стал и, перейдя со сдержанно-ироничного тона на гневно-обличительный, произнес инвективу на привычную тему «зачем Ющенко канонизирует всех этих Мазеп и Бандер?»

Имеется множество самых разных объяснений столь внезапной сдержанности и корректности ведущих российских телеофициозов. Но, к сожалению, предположение, что Москва и на самом деле решила просто «умыть руки» и никак не вмешиваться в украинские дела представляется одним из самых маловероятных. Учитывая предысторию отношений и характер действующих лиц.

ПУТИН – ТИМОШЕНКО: ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ, ИЛИ Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО Я ЗНАЮ…

Строго говоря, подобная сдержанность в критике Тимошенко и демонстративная лояльность однажды уже имели место. Причем не так давно – в сентябре и начале октября прошлого года. Существенный нюанс: продолжался этот «медовый месяц» недолго, и закончился в одночасье – 8 октября 2008 года, когда Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады VI созыва и о проведении очередных досрочных выборов.

Поворот был радикален. Еще вот только 3 октября Юлия Владимировна и Владимир Владимирович вместе хихикали «на камеру» над «мазуриком», стащившим у бедной девушки самолет. А уже с 9 октября весомую часть украинских репортажей в выпусках российских теленовостей заняли выступления «Виктора Януковича – лидера главной оппозиционной силы Украины – Партии регионов», который сурово обличал «оранжевую» команду. Всю. И корреспонденты, и «эксперты» как-то сразу перестали отделять леди премьера от господина Президента.

И хотя именно Блок Тимошенко фактически спровоцировал указ о роспуске совместным голосованием с «регионалами» в исторический день 2 сентября 2008 года, но, как известно, именно БЮТ приложил титанические усилия, чтобы досрочных выборов не допустить.

Всё это наводит на мысль, что провокация была многосторонней и разнонаправленной. Впрочем, россияне тогда тоже погорячились и слишком поторопились бежать впереди паровоза. Потому что паровоз так и не поехал. Стороны сделали свои выводы, и начался очень странный период. Назовем его условно – период тотального лицемерия. Когда все понимают всё, но старательно «делают вид».

Тимошенко, ПутинРеванш Тимошенко попыталась взять уже через неполных три месяца. Это был праздник патриотизма – совместное новогоднее заявление Президента и премьер-министра Украины по газовому вопросу. После всех взаимных обвинений и оскорблений вчерашние непримиримые враги объединились, чтобы дать отпор Кремлю и его газпромовским опричникам.

Но праздник длился недолго. Как только стало ясно, что битва пошла не по плану, Тимошенко без колебаний «перевела стрелки» на соратника и обвинила Ющенко в срыве переговоров в корыстных целях. Путин старательно «верил» (упоминать о новогоднем заявлении стало неприличным). 19 января стороны подписали пакет документов, подводящий черту под морозившим Европу кризисом. Условия поставок стали гораздо хуже.

Следующая попытка – знаменитые Брюссельские соглашения от 23 марта сего года. Путин в панике проводит импровизированную пресс-конференцию в Сочи. Российские СМИ и практически весь ТВ-официоз с отнюдь не «братским» и даже не добрососедским раздражением удивлялись вновь обретенному единству действий Тимошенко и Ющенко – «как будто и не было скандальных перебранок в прямом эфире украинского телевидения!»

Юлия Владимировна, не скрывая ликования, великодушно говорила о «победе» (своей), за которую не надо обижаться. Но Путин, видимо, обиделся. Сильно. Чуть более месяца прошло, и на совместной пресс-конференции с Тимошенко (29 апреля) он трижды произнес в разных вариантах давно, видимо, заготовленную фразу: «Поезжайте в Брюссель… Возьмите 5 миллиардов и заплатите Газпрому».

***

Сейчас, как мы видим, стороны снова пребывают в самом добром согласии. О чём и на каких условиях они договорились – мы не имеем ни малейшего понятия. И это тревожит не на шутку.

Весь предыдущий опыт заставляет предположить, что нынешняя невероятная лояльность со стороны московских «дуумвиров» и российских СМИ чем-то компенсируется. Причем на условиях не только довольно жестких, но – учитывая все предыдущие взаимные «разводки» – и каким-то образом серьезно гарантированных. И мы опять-таки не имеем ни малейшего представления – чем именно.

Тут не должно быть неясностей. Политические баталии и дипломатические интриги всегда были сферой довольно темной и невероятно циничной. В конечном счете, ценится одно – результат. Народ и история прощают политику и цинизм, и лицемерие, и коварство и иногда даже (особо везучим) глупость, – если в результате он сумел отстоять национальные и государственные интересы своей страны, своего народа.

Если бы в результате всех своих этически сомнительных приемов Тимошенко сумела добиться более выгодных для Украины договоренностей, то ей стоя аплодировали бы самые оголтелые ненавистники (кроме отправленного в тираж Януковича).

Однако пока ситуация складывается прямо обратная. И положение дел нисколько не улучшится, даже если Юлия Владимировна сумеет уговорить всех, что кто угодно, только не она несёт за это ответственность.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН

 

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