Ющенко хотят запретить участвовать в выборах

В административные суды Украины подаются иски с требованием запретить Виктору Ющенко принимать участие в президентских выборах.

Такие иски зарегистрированы в админсудах Киева, Херсонской, Полтавской и Одесской областей, заявила представитель президента в КС и ЦИК Марина Ставнийчук на закрытом штабном совещании в Украинском доме во вторник, пишет "Коммерсант-Украина".

Газета выяснила, что иск в окружной админсуд Киева подал депутат Киевсовета Александр Пабат ("Громадский актив Киева").

Кроме того, он обратился в ЦИК с просьбой не регистрировать Ющенко в качестве кандидата.

Согласно фотокопии искового заявления Пабата, истец обосновывает требование тем, что президент, по Конституции, обязан исполнять обязанности главы государства 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а значит – не имеет права отвлекаться на ведение избирательной кампании.

Остальные иски поданы от других лиц, но их содержание аналогично иску Пабата.

Пабат признался газете, что эти граждане судятся с президентом по призыву его политической силы – "Народной армии спасения" – и допустил, что к концу недели количество исков увеличится.

"Я подозреваю, что суд откажет мне. Но это позволит доказать коррумпированность судебной системы и факт давления секретариата президента на суды", - заявил Пабат.

"А если мой иск будет удовлетворен, я потребую отменить регистрацию Виктора Ющенко (как кандидата в президенты)", - добавил он.

Как известно, Виктор Ющенко во вторник подал в Центризбирком документы для регистрации его кандидатом в президенты. Он выдвигает свою кандидатуру сам.

Ранее глава секретариата президента Вера Ульянченко заявила, что на время избирательной кампании Ющенко в отпуск не пойдет, но агитировать за себя лично будет только в нерабочее время и по выходным.

Украинская правда