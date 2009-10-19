В БЮТ думают, что скоро появятся нардепы-каннибалы и террористы

Фракция Блока Юлии Тимошенко настаивает на рассмотрении завтра в Верховной Раде Украины законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сказал первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, ничего не мешает парламенту завтра первым вопросом рассмотреть данный вопрос и начать лишать народных депутатов неприкосновенности.

По мнению А.КОЖЕМЯКИНА, учитывая последствия последнего скандала вокруг «Артека», может произойти так, что во время избирательной кампании «появятся народные депутаты-каннибалы, террористы и «воры в законе».

А.КОЖЕМЯКИН считает, что дети, пострадавшие вследствие этого скандала, их родители и народные депутаты во время расследования дела должны находиться в одинаковых условиях.

Он призвал депутатов из фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина поддержать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.