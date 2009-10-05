Яценюк спрашивает, чем думали, когда переводили школу на 12 лет

Власть без надлежащей подготовки подошла к реформированию системы среднего образования, в частности, к переходу на двенадцатилетнюю среднюю школу. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК на вече в городе Ровно в воскресенье.

Он отметил: «нет учебников, нет методической базы, научной базы нет, а мы переводим детей на 12 лет обучения».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что из-за перехода на 12-летнюю систему среднего образования в 2012 году в Украине не будет ни одного выпускника средней школы, ведь те, кто должны были в этом году окончить школу, будут учиться на год дольше. Он отметил, что “это значит, что в Украине в 2012 году не будет поступающих в вузы”. «Какой «мудрый» человек это придумал, и чем думали, когда считали? Зато в 2013 году набор будет в два раза больше. Какая система это выдержит?» – отметил он.

По его словам, переход к 12-летнему образованию должен был происходить постепенно и готовиться более тщательным образом. «Поэтому мы будем работать, чтобы решить вопрос, как сделать такой переход постепенным и без вреда для детей», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что средняя школа должна воспитывать “не просто ученика, который должен знать теорему Пифагора или квадратное уравнение”. «Мы должны воспитать личность, которая способна мыслить”, - отметил он. При этом добавил, что теорему Пифагора, любые энциклопедические данные можно найти в Википедии или в энциклопедиях, а именно в средней школе формируется человек как личность”.

Лидер «Фронта перемен» также отметил важность дисциплины в воспитательном процессе в средней школе. «В семье воспитанием никто не занимается, в школе никто не занимается. Кто занимается ребенком? Улица. Именно поэтому 78 процентов молодежи один раз в жизни пробовали алкоголь, табак или наркотики», - сказал он.