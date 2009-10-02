Литвин знает, как избежать второго тура

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен уйти в отпуск на период предвыборной борьбы за пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал сегодня в Одессе на встрече с активистами областной организации Народной партии.

При этом спикер отметил, что его «визит на Одесщину не связан с предвыборной агитацией».

«С момента старта предвыборной кампании я запланировал уход в длительный отпуск, чтобы никто не посмел сказать, что я использую кресло спикера для самоагитации», - подчеркнул председатель ВР, пребывающий с двухдневным рабочим визитом в Одесской области.

Вместе с тем, констатировал В.ЛИТВИН, админресурс уже применяется, причем основными участниками президентской кампании. Если судить по билбордам во всех городах Украины, «можно сказать, что кампания уже идет полным ходом». О грядущих выборах также свидетельствуют регулярные визиты в регионы высокопоставленных чиновников, претендующих на пост Президента.

Спикер парламента также высказал мнение о недопустимости навязывать избирателям свои взгляды и волю, используя административные рычаги. Он убежден, что «необходимо запретить кандидатам в Президенты поднимать «языковую тему». Особенно тем, кто и одним языком нормально не владеет. Он предположил, что «второго тура президентских выборов удалось бы избежать, если провести диктант на знание государственного языка среди кандидатов на пост Президента Украины».

Отвечая на вопрос, будет ли его идейный соратник Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ баллотироваться в мэры Одессы, В.ЛИТВИН высказал мнение, что «С.ГРИНЕВЕЦКИЙ перерос масштабы области» и видит «продолжение его карьеры на посту премьер-министра страны, а не Одесского городского председателя». Впрочем, добавил он, «посмотрим по результатам президентских выборов».

В рамках визита В.ЛИТВИН провел встречу с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦОМ, по итогам которой заявил, что поддерживает усилия городских властей, которые продолжают подготовку к финалу Евро-2012, вопреки «несправедливому решению УЕФА об исключении Одессы из числа украинских городов, принимающих чемпионат Европы по футболу».

«Одесса достойна принимать Евро-2012 и очень важно, что борьба за это право продолжается», - подытожил спикер парламента.