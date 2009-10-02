Ющенко требует от Тимошенко срочно решить проблему Укрпромбанка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо с требованием немедленно принять меры по восстановлению финансового состояния ООО «Укрпромбанк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

Он напомнил, что еще 21 июля Национальный банк обратился к правительству с предложением либо рекапитализировать «Укрпромбанк» на сумму около 9 млрд. грн., либо перенести 6,7 млрд. грн. вкладов вместе с активами банка в "Ощадбанк".

А.ШЛАПАК подчеркнул, что ответа на эти предложения так и не поступило и на сегодняшний день никакого решения не принято.

«Даже та схема (не принята – УНИАН), которую предложил Нацбанк: что давайте мы передадим часть средств для рекапитализации в размере 6,7 млрд. грн. вместо 9 млрд. в "Ощадбанк" и передадим вкладчикам, и, во-первых, тем самым успокоим ситуацию, во-вторых, поговорим с людьми, и кому очень нужно – отдадим часть ресурсов, а, возможно, часть останется», - пояснил он.

А.ШЛАПАК добавил, что с этой схемой передачи активов "Укпромбанка" в "Ощадбанк" согласен Нацбанк, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Только премьер-министр персонально против подобного рода схемы. Президент говорит о том, что она (Ю. ТИМОШЕНКО – УНИАН) несет персональную ответственность за то, чтобы решить проблемы вкладчиков "Укрпромбанка», - подчеркнул замглавы Секретариата Президента.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Секретариата Президента, переданном УНИАН, В. ЮЩЕНКО считает недопустимым, что промедление с реализацией предложенных вариантов решения проблем этого банка при условиях отсутствия замечаний со стороны Национального банка Украины и специалистов правительства является следствием колебаний премьер-министра Украины. В связи с этим он требует немедленно принять исчерпывающие меры по восстановлению финансового состояния ООО «Укрпромбанк», защите нарушенных прав граждан и проинформировать его о результатах проведенной работы до 8 октября текущего года.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц - вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.