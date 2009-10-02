Ющенко требует от Тимошенко срочно решить проблему Укрпромбанка
Президент написал письмо премьеру
|Александр Шлапак
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.
Он напомнил, что еще 21 июля Национальный банк обратился к правительству с предложением либо рекапитализировать «Укрпромбанк» на сумму около 9 млрд. грн., либо перенести 6,7 млрд. грн. вкладов вместе с активами банка в "Ощадбанк".
А.ШЛАПАК подчеркнул, что ответа на эти предложения так и не поступило и на сегодняшний день никакого решения не принято.
«Даже та схема (не принята – УНИАН), которую предложил Нацбанк: что давайте мы передадим часть средств для рекапитализации в размере 6,7 млрд. грн. вместо 9 млрд. в "Ощадбанк" и передадим вкладчикам, и, во-первых, тем самым успокоим ситуацию, во-вторых, поговорим с людьми, и кому очень нужно – отдадим часть ресурсов, а, возможно, часть останется», - пояснил он.
А.ШЛАПАК добавил, что с этой схемой передачи активов "Укпромбанка" в "Ощадбанк" согласен Нацбанк, Международный валютный фонд и Всемирный банк.
«Только премьер-министр персонально против подобного рода схемы. Президент говорит о том, что она (Ю. ТИМОШЕНКО – УНИАН) несет персональную ответственность за то, чтобы решить проблемы вкладчиков "Укрпромбанка», - подчеркнул замглавы Секретариата Президента.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Секретариата Президента, переданном УНИАН, В. ЮЩЕНКО считает недопустимым, что промедление с реализацией предложенных вариантов решения проблем этого банка при условиях отсутствия замечаний со стороны Национального банка Украины и специалистов правительства является следствием колебаний премьер-министра Украины. В связи с этим он требует немедленно принять исчерпывающие меры по восстановлению финансового состояния ООО «Укрпромбанк», защите нарушенных прав граждан и проинформировать его о результатах проведенной работы до 8 октября текущего года.
Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.
Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.
Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.
С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.
В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц - вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.