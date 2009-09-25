У Ющенко говорят, что старый указ о роспуске ВР возобновить невозможно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не рассматривает вопрос досрочного роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она назвала безосновательными комментарии о возможности возобновления действия старого указа главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

«Указ утратил свое действие после той даты, на которую были назначены внеочередные выборы в парламент, если мне не изменяет память – это 27 декабря 2008 года», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Кроме того, она убеждена, что на сегодняшний день нет серьезных ни политических, ни правовых оснований для рассмотрения вопроса относительно возможного срыва будущих президентских выборов.

«Есть другое. Есть вопрос политических спекуляций», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она заметила, что принятие новой редакции закона о выборах Президента в таком виде, как это было сделано, дает основания считать, что тема срыва выборов нагнетается преднамеренно.

М.СТАВНИЙЧУК также считает, что решение Конституционного Суда по данному закону не будет основанием для срыва выборов. По ее словам, предыдущий опыт избирательных кампаний в Украине свидетельствует о том, что все законы о выборах обжалуются в Конституционном Суде, и большинство из них изменяются уже в ходе избирательной кампании, что не приводило к срыву голосования.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила о позиции Президента, которая заключается в том, что выборы должны состояться честно, прозрачно и открыто.