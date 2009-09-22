Луценко получил фальшивое депутатское обращение

Начальник Управления МВД Украины в Тернопольской области Виталий МАКСИМОВ заявляет, что против него пишут фальшивые депутатские обращения.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе вчерашней пресс-конференции В.МАКСИМОВ сообщил, что на минувшей неделе к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО обратился народный депутат, председатель областной организации Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК. В обращении депутата описывались злоупотребления, которые якобы выявлены в областном управлении милиции и о которых неоднократно заявлял глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

По словам В.МАКСИМОВА, для проверки фактов, приведенных в обращении депутата, в конце минувшей недели из МВД должна была приехать комиссия в составе работников внутренней безопасности.

“Однако во время разговора с Ярославом ДЖОДЖИКОМ мы выяснили, что никаких запросов он не посылал, и подпись под запросом, поступившим в министерство, не совпадает с подписью народного депутата. Поэтому сразу было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов”, – сообщил В.МАКСИМОВ.

По словам начальника милиции, два месяца назад, когда он был в отпуске, аналогичное обращение было получено МВД от другого народного депутата.

“Прокуратура тогда проводила проверку, но впоследствии выяснилось, что тот нардеп не писал запрос. Тогда мы это пропустили, но теперь точно докопаемся, кто сфабриковал запрос и кто компрометирует народных депутатов и тернопольскую милицию. Потому что цинизм некоторых мер, направленных против меня, уже достиг предела”, – сказал В.МАКСИМОВ.

В свою очередь, Я.ДЖОДЖИК подтвердил корреспонденту УНИАН факт подделки его подписи под депутатским обращением. “Под той жалобой о якобы злоупотреблених Виталия МАКСИМОВА на занимаемой им должности стоит не моя подпись. Ко мне с такими вопросами вообще никто не обращался. Поскольку документ поддельный, я попросил стражей порядка установить тех, кто сделал эту фальшивку”, – сообщил Я.ДЖОДЖИК. При этом он добавил, что понятия не имеет, кто мог от его имени послать фальшивое депутатское обращение.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Ю.ЧИЖМАРЬ заявил о многочисленных нарушениях в работе МРЭО при проведении технического осмотра автомобилей и просил прокуратуру проверить деятельность областного управления Госавтоинспекции. Также председатель Тернопольской ОГА заявил, что обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой навести правопорядок в области.

По данным губернатора, МРЭО использовали посреднические структуры при проведении техосмотра автомобилей, и граждане вынуждены были платить за эту услугу значительно больше средств, чем установлено государством.

Позже Ю.ЧИЖМАРЬ сообщил, что в области возбуждено несколько уголовных дел по фактам злоупотреблений в районных МРЭО.

8 сентября председатель ОГА повторно обратился к премьеру с просьбой взять под личный контроль ситуацию в органах внутренних дел области, и гарантировать адекватное реагирование на выявленные нарушения.

В частности, в обращении он сообщил о “добровольно-принудительных” взносах в фонд “Правопорядок”, созданный бывшими работниками управления милиции, о незаконном присвоении начальнику областного управления ГАИ званий подполковника и полковника милиции (28 августа 2009 года приказом министра внутренних дел по представлению прокуратуры эти звания отменены – УНИАН), о незаконном предоставлении доступа частным структурам к ведомственным информационным базам, которые имеют гриф “Для служебного пользования”, с целью получения доходов от платных услуг, стоимость которых вдвое, а иногда втрое выше, чем за аналогичные услуги в соседних областях.