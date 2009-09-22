Азаров: Янукович живет в домике на склоне оврага

Начальник избирательной кампании Виктора Януковича Николай Азаров отвергает наличие у лидера Партии регионов 140 гектаров в "Межигорье".

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.

"Никаких 140 гектаров нет в собственности Януковича", - сказал Азаров.

"В этом доме он живет лет 10, это обычный дом на склоне оврага, куда он приглашал журналистов", - добавил он.

Как известно, на самом деле дом, где Янукович встречался с прессой, уже давно разрушен, отмечает Украинская правда. На территории Межигорья для лидера Партии регионов было построено новое имение.

Комментируя отсутствие Януковича в сессионном зале, Азаров отметил, что "в парламенте невозможна 100% явка".

"Кто-то в командировке, кто-то заболел, кто-то уехал. Для этого могут быть разные причины", - сказал он.

В свою очередь сын Януковича депутат Виктор Янукович тоже не смог сказать, где находится его отец.

"Я не знаю... Наверное, занимается какими делами", - сказал он.