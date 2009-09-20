Ющенко: газовое соглашение с Россией можно пересмотреть в любой момент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что газовое соглашение Украины с Россией можно изменить «в любой момент».

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщается на сайте главы государства.

«Договор можно пересмотреть в любой момент», - заявил Президент без дополнительных разъяснений.

По его словам, газовый договор перечеркивает несколько базовых принципов, и если Россия от этого выиграла, то Украина лишь проиграла. При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что «ответственность за это несет правительство, и эти ошибки были фатальными».

«Я не думаю, что соглашение, которое базируется на таких нерыночных принципах, добавило хоть какой-то стабильности в вопросе газовых поставок в Европу», – отметил глава государства.

В.ЮЩЕНКО также выразил поддержку планам государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» осуществить погашение или своп еврооблигаций на 500 млн. дол.

Как отметил Президент, согласно договору, Украина получает за транзит газа меньше, чем любая другая европейская страна. Такие условия привели к убыткам «Нафтогаза» - компании, через газотранспортную систему которой осуществляются поставки газа в Европу, - на 33 млрд. грн. (3,9 млрд. дол.), что вынудило ее искать внешнее финансирование, сказал В.ЮЩЕНКО.

«Если бы нам лишь удалось повысить тарифы на транспортировку газа через территорию Украины, по крайней мере, до того самого низкого уровня, который сегодня платят страны Европы, - «Нафтогаз Украины» получил бы дополнительно 2,5 млрд. дол. США», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Нафтогазу нужно дать шанс», - подчеркнул Президент.