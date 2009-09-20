Ющенко выступит на фестивале «Червона рута»

Сегодня, 20 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 12.00 проведет торжественную встречу с победителями и призерами ХХІ летних Дефлимпийских игр.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие будет проходить в Секретариате Президента Украины. (ХХІ летние Дефлимпийски игры - международные спортивные соревнования людей с дефектами слуха - проходили в городе Тайпей (Тайвань) с 5 по 15 сентября. По итогам Игр украинские дефлимпийцы завоевали второе место в общем командном зачете, пропустив вперед только сборную команду России. Украинская сборная завоевала 20 золотых медалей, 22 серебряные и 25 бронзовых).

Также В.ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Черновицкую область.

Планируется, что в рамках поездки глава государства посетит юбилейный концерт победителей и гостей фестиваля «Червона Рута – 2009» и в 18.00 выступит на этом мероприятии.