Тимошенко: есть две технологии срыва президентских выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сейчас разрабатываются две технологии срыва президентских выборов 2010 года в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в прямом эфире Днепропетровской государственной телерадиокомпании.

По словам премьер-министра, первая технология заключается в том, чтобы через Конституционный суд отменить изменения к законодательству относительно выборов Президента, «придравшись к какой-нибудь запятой».

«Я думаю, что Конституционный суд не будет вмешиваться в политические процессы и закон о выборах Президента будет действовать», - отметила Ю. ТИМОШЕНКО по этому поводу.

Также, по ее словам, реальные попытки манипулирования с гривной являются первыми признаками применения второй технологии – «убить гривну, как это только возможно, и довести до полного коллапса банковскую систему и экономику страны, а на фоне этого ввести чрезвычайное положение», поскольку по Конституции Украины в период действия чрезвычайного положения президентские выборы не проводятся.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она не верит в осуществление хотя бы одного из этих проектов.

«В силу всех своих возможностей я не допущу ни первого, ни второго сценария срыва выборов», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.