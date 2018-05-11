Отказ Обамы от ПРО: не рановато ли Россия радуется?

Обратите внимание на заявление представителя России в НАТО Рогозина. Он призывает не впадать в эйфорию... США избрали более глубокую систему базирования своего элемента... Вчера Америка официально отказалась от размещения ПРО в Чехи и Польше и предложила заменить их мобильными установками, которые будет строить в четыре этапа. Сразу многие, в частности российские СМИ, заговорили о том, что отказ Обамы от ПРО связан с «перезагрузкой» отношений США и России. Что в действительности означает новый шаг Америки в системе безопасности? Мы спросили у экспертов.

Олаф Осица, аналитик Collegium Civitas в Польше: У АДМИНИСТРАЦИИ ОБАМЫ НЕТ НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИИ

По моему мнению, такая интерпретация отказа от ПРО не имеет оснований. Прежде всего потому, что российский фактор не имел определяющего влияния на это решение. Более важным было изменение оценки угрозы со стороны Ирана. Кроме этого, американская администрация решила поставить на более эластичную систему обороны, которая, в частности, включает использование мобильных установок на кораблях.

Конечно, РФ и страны региона оценивают это решение как своеобразную уступку россиянам. Не исключаю, что что-то подобное имело место. Возможно, американцы решили зажарить еще один кусок мяса на том же огне... Но, думаю, нельзя это трактовать как измену интересов стран Центральной Европы.

Нынешняя администрация очень прохладно и рассудительно относится к РФ. Она понимает, что нуждается в помощи россиян в деле Ирана и Афганистана, но в то же время не имеет никаких иллюзий относительно этого и осознает, что россияне в действительности не заинтересованы в помощи американцам.

Это дело холодной калькуляции, где самое важное – интересы США. В конечном итоге, общеизвестно, что Европа для нынешней администрации не является самым главным приоритетом.

Как по мне, ничего особенного не случилось. Конечно, это может восприниматься как поражение польской власти, которая хотела иметь ПРО в Польше и благодаря этому укрепить свою позицию в международной политике.

В то же время с точки зрения безопасности ничего не изменилось. Парадоксально, но может оказаться, что новое решение будет лучшим для Польши, ведь новые ракеты могут уничтожать ракеты направленные на европейские страны в то время как в первом варианте целью должны были быть лишь те, которые направлены на США.

Более того, в долгосрочной перспективе может оказаться, что новая система для России менее приемлема, чем та, что планировалась раньше.

Ведь известно, что новая система, среди прочего, предусматривает увеличение присутствия американских военных в северных морях Европы. Не уверен, что это очень устраивает россиян.

Для украинцев дело ПРО с самого начала было нейтральным. Сейчас когда фактически будет объявлен конкурс среди стран на участие в новой системе ПРО, Украина потенциально может стать партнером США, ведь украинцы имеют значительное влияние на то, что происходит в регионе. Не думаю, что Украина потеряет что-то из-за решения американцев. Украинцам стоит проанализировать возможность участия в новой системе.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ЭТОТ ШАГ ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ В КЛЮЧЕ “ПЕРЕЗАГРУЗКИ” Бесспорно, отказ США от размещения ПРО в Чехии и Польше является неординарным шагом, который можно рассматривать в контексте новых подходов администрации Барака Обамы к формированию внешней политики США и политики безопасности.

Думаю, этот отказ базируется на том, что американская разведка дает совсем другую информацию относительно возможных угроз со стороны Ирана. Америка пересматривает и ищет новые подходы к обеспечению своей собственной безопасности.

Конечно, можно рассматривать этот шаг в контексте “перезагрузки" отношений между США и Россией, хотя это так кажется лишь на первый взгляд.

Само собой понятно, что на данном этапе, когда США и РФ ведут активные переговоры относительно продолжения или, так сказать, заключения нового договора о стратегическом наступлении и вооружении, то, возможно, в этом ключе найден соответствующий алгоритм отношений.

Что касается Украины. Украина стояла особняком в контексте размещения ПРО в Восточной Европе. Мы следили за самим процессом – как это может задевать Украину. Имею в виду прежде всего способность этой системы РЛС перехватывать, скажем, объекты, которые могли бы задевать территорию Украины. Потому, конечно, мы не были безразличными к тому, как этот вопрос решается. Хотя должны были в планах предлагать свои услуги вместо того, чтобы создавать новые системы ПРО на территории Чехии и Польши, поскольку всем известно, что у нас есть две действующих системы в Закарпатье и Крыму, которые могли бы быть рассмотрены как альтернативные станции.

Мы видим, что таким образом снимается некоторое напряжение в международных отношениях.

Считаю, такой новый подход администрации США дает возможность надеяться, что США не будут применять силу в проведении международных переговоров и больше склоняются к политическому диалогу, дипломатическому инструментарию.

Когда снимается напряжение между такими мощными ядерными государствами, как США и Россия, то для Украины, как для соседней страны и стратегического партнера Америки, конечно, это фактор позитивный...

Можем только приветствовать шаг, который делает невозможным гипотетическое использование соответствующего оружия относительно определенных объектов, которые находятся в Восточной Европе.

Относительно безопасности Украины. Я прагматик, потому не люблю строить разные вероятные угрозы. У нас в повестке дня другой вопрос – создать такую армию и такие вооруженные силы Украины, которые были бы способны в любой момент дать отпор любому вероятному противнику.

Мы должны усиливать безопасность Украины через активный международный диалог, через разные международные организации, через систему ООН, то есть за счет других мирных средств. Как раз активная позиция в системе международных отношений дает возможность намного больше сделать для защиты собственной нацбезопасности.

Ян Пекло, председатель фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI (Польша): У КРЕМЛЯ НЕТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ БОЛЬШОЙ РАДОСТИ, КОТОРУЮ ВЫРАЗИЛИ ПУТИН И МЕДВЕДЕВ Я бы не воспринимал решение президента Обамы как такое, что вроде бы Америка «сдала» Восточную Европу. Хотя момент его объявления – 17 сентября, в 70-ю годовщину советской агрессии против Польши, которая на тот момент воевала с гитлеровской Германией, – был выбран очень неудачно.

Возможно, потому информация из Вашингтона вызывала в Польше такие эмоции и беспокойство за безопасность Центральной Европы.

Однако не думаю, что Кремль имеет основания для большого оптимизма или радости, которую уже выразили Путин и Медведев. Польша слишком сильная страна, и крепко инкорпорирована в западную систему безопасности. Резонно заметил министр Сикорський, что Польша на этом еще больше выигрывает. В нынешней ситуации американцам будет сложнее отказаться разместить ракеты «Патриот» в Польше. Само же дело ПРО окончательно не решено, только отложено во времени, и новая система должна стать более НАТОВСКОЙ, чем американской, что обусловит более активное участие европейских государств в этом проекте.

Стоит принимать во внимание возможность изменений в политике безопасности в самой России, которой из-за кризиса все сложнее удерживать статус “супердержавы”. По большому счету, ей на это уже не хватает средств. Поэтому кичась мускулами, Кремль пытается создать впечатление силы и выторговать у Запада как можно больше уступок. То, что сейчас называют как условную уступку Обамы, является стратегическим движением, которое имеет целью улучшение безопасности трансатлантического сообщества.

Администрация Буша исчерпала возможности эффективного сотрудничества с Европой. Обама предлагает новый подход. Он имеет большой кредит доверия и не должен его потерять, потому будет осторожен в своих действиях, которые, очевидно, не будут ставить под сомнение важность Польши как проверенного стратегического партнера США в этой части Европы. Теперь, после объявления решения в такой неудачный день, он будет вынужден сделать несколько жестов для того, чтобы успокоить Варшаву, на чем Польша может только выиграть.

Будет ли это иметь значение для Украины? Это будет зависеть от самой Украины и ее политической элиты: от того сможет ли после президентских выборов украинская демократия создать эффективный механизм управления государством и ускорить интеграцию в ЕС и НАТО. Если так произойдет, то Украина, бесспорно, может рассчитывать на участие в новой системе обороны Европы.

Мнения президента Качинського и премьера Туска на эту тему такие разные, потому что уже, очевидно, они не могут занимать какой-то общей позиции. Это, к сожалению, создает не лучшее впечатление: вроде бы польская международная политика не является единодушной и в связи с тем менее эффективна.

Дмитрий Штибликов, руководитель международных программ Центра “Номос”: НЕ ВСЕ РОССИЯНЕ РАДУЮТСЯ... В заявлениях американской стороны я не услышал, что они отказались от ПРО. Если говорить военным языком, то США сейчас от системы ПРО отошли немножко на более низшую степень, они разворачивают так называемую систему ПВО ПРО – относительно противодействия ракетам средней и малой дальности. Поэтому говорить, что США отказались от развертывания ПРО, я никаких оснований не вижу.

На первых этапах США развернет систему, которая будет противодействовать ракетам преимущественно средней дальности, которые, по заявлению Обамы, в Иране достаточно быстро развиваются.

Третьим и четвертым этапами, как он объяснил, будет развертывание системы ПРО против баллистических ракет стационарных пунктов в Европе.

Почему россияне радуются? Россияне не совсем радуются… Я, например, обратил внимание на заявление представителя России в НАТО Дмитрия Рогозина. Он прямым текстом призывает не впадать в эйфорию в связи с новыми планами США. Они избрали более глубокую систему базирования своего элемента. Корабль, по словам Рогозина, может изменять свое расположение, и если система ПРО находится на его палубе, то вполне очевидно, что она может быть переброшена в любой период в любой район, в том числе к берегам России в случае обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

ПРО не была элементом системы коллективной безопасности, она была сугубо американской. Американцы как прагматики довольно четко представляли, что сделать такую систему под эгидой НАТО, где один голос против – и решение не принимается, – невозможно.

В политическом смысле отказ от ПРО для Восточной Европы является отказом от американской защиты этих территорий, но хочу подчеркнуть – это только в политическом, а не в военном смысле. Самой распространенной интерпретацией слов Обамы является такое толкование: США отказались, но если внимательно прислушаться к его словам, то никакого отказа нет.

Опросили Оксана Климончук, Роман Кисиль, Киев – Варшава