Ющенко встретится с Морозом и лидерами фракций

Сегодня в 17.00 планируется встреча руководства парламента и лидеров фракций с Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на пресс-конференции после посещения выставки, открытой в парламенте по случаю 6-й годовщины акции «Украина без Кучмы».

В то же время А.МОРОЗ отметил, что о темах встречи можно будет только сказать после того, как она состоится. Он не исключил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос относительно государственного бюджета на 2007 год.