Ющенко встретится с Морозом и лидерами фракций
12:40, 15 декабря 2006Политика
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Сегодня в 17.00 планируется встреча руководства парламента и лидеров фракций с Президентом Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на пресс-конференции после посещения выставки, открытой в парламенте по случаю 6-й годовщины акции «Украина без Кучмы».
В то же время А.МОРОЗ отметил, что о темах встречи можно будет только сказать после того, как она состоится. Он не исключил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос относительно государственного бюджета на 2007 год.
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