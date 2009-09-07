Пьяный российский дипломат протаранил полицейский автомобиль в Эстонии

Инцидент с участием российского дипломата произошел в эстонском городе Нарва.

Сотрудник генконсульства протаранил полицейский автомобиль, правоохранители утверждают, что мужчина был пьян.

Полицейские Нарвы пытались образумить нетрезвого водителя несколько часов. За рулем автомобиля Тойота Королла находился генеральный консул российского посольства в Нарве Сергей Сухорев. В преддверии тяжелой поездки он долгое время провел в местном баре, а затем сел за руль, но хозяин заведения увидев это, вызвал полицию, пишет сегодня эстонское издание Ести Пайвели. Первый раз автомобиль с дипломатическими номерами полиция задержала на улице Вестервалле. Водитель предъявил удостоверение, подтверждающее дипломатическую неприкосновенность, но оставить руль не собирался. Вместо этого он протаранил автомобиль правоохранителей, едва не сбив одного из стражей порядка и продолжил свой путь. Дорога пролегала по узким улочкам старого города, но вскоре дипломат сам остановился у продуктового магазина, где купил добавку к уже выпитому алкоголю, передает эстонское издание. После этого ему удалось припарковаться у своего дома. Местная полиция начала расследование инцидента.

Напомним, что в Нарве русские дипломаты не первый раз попадают в поле зрения полиции в пьяном виде. В феврале городской патруль обнаружил на улице сотрудника консульства Александра Касаткина, который сам не смог даже добраться домой.

Эхо Москвы