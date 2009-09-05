Томенко предлагает отправить всех нардепов в отпуск на 90 дней

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает всем народным депутатам на время президентской избирательной кампании пойти в неоплачиваемый отпуск, чтобы не превращать парламент в площадку для агитации.

Об этом он сказал сегодня корреспонденту УНИАН.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в связи с этим он подготовил соответствующий проект постановления.

Анализируя, каким образом Верховная Рада сможет работать во время президентской избирательной кампании, Н.ТОМЕНКО отметил, что есть два варианта. Первый, по его словам, - это отказ от ультиматумов и блокирования работы ВР командами главных кандидатов в президенты, а второй – признать, что в таком формате парламент недееспособен.

При этом, добавил вице-спикер, учитывая, что Президент не может самостоятельно распустить Верховную Раду, фракция Партии регионов, которая сегодня выступает инициатором блокирования, должна была бы собрать 150 подписей народных о сложении своих полномочий и создать таким образом предпосылки для роспуска ВР.

«Но создается впечатление, что по первому сценарию парламент не может работать, а по второму сценарию - инициаторы блокирования не хотят роспуска парламента», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что это только ухудшает ситуацию, поскольку в Верховной Раде есть по меньшей мере десять кандидатов в президенты, которые будут использовать Верховную Раду для своих предвыборных планов. «Это создаст ситуацию, когда Верховная Рада будет дискредитировать не только саму себя, но и будет дискредитировать парламентаризм и страну в целом. Именно поэтому я предложил, чтобы все народные депутаты на 90 дней ушли в неоплачиваемый отпуск», - сказал он.

В это время, по словам Н.ТОМЕНКО, депутаты должны работать в округах и фракциях, что позволило бы каждой команде максимально привлечь депутатов в избирательную кампанию, не используя при этом ни государственные средства, ни институт парламентаризма.

По словам вице-спикера, после завершения первого тура выборов парламент должен собраться, чтобы не допустить форс-мажорных обстоятельств.

«Такое решение защитит саму идею парламентаризма, позволит сэкономить бюджетные средства, рассчитаться парламенту со своими долгами. Эта идея будет стимулировать парламент, народных депутатов и инициаторов блокирования до начала избирательной кампании или до того, чтобы изменить свои планы, чтобы парламент до 19 октября начал работать», - добавил Н.ТОМЕНКО.