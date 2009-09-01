Тимошенко: мы отмечаем не начало войны, а триумф свободы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что «только единство может сделать нас непобедимыми. Сегодня именно это единство продолжает приумножать нашу свободу».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом она сказала в выступлении на церемонии, приуроченной 70-й годовщине начала Второй мировой войны в польском Гданьске.

«Ми собрались сегодня не только на месте боли, но и на месте свободы. 70 лет тому назад поляки защищали здесь на Вестерплатте свой народ и страну. Начиная отсюда, мгла укрыла всю Европу, свободные народы очутились в неволе: стоны украинцев, евреев, поляков, россиян, французов, белорусов и многих-многих других народов доносились из концентрационных лагерей, набирал свой ужасный ход Холокост, народы молились за освобождение от страха и отчаяния. Свыше 7 миллионов украинцев ушли на войну, каждый второй не вернулся домой, каждый второй из тех, кто выжил – остался инвалидом. В общей сложности на фронтах и в концлагерях, в массовых карательных акциях погибли почти 10 миллионов моих соотечественников», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «вместе с другими народами, которые представлены сегодня здесь, мы заплатили чрезвычайно высокую цену, но все же сумели выстоять и не просто выстоять, а победить. Можно закрыть глаза на действительность, но нельзя закрыть глаза на воспоминания. Стало быть правильно, что мы встретились сегодня здесь, где началось порабощение Европы и где два десятилетия тому назад завершилось ее полное освобождение. Мало из тех, кто выжил в боях за Польшу, присутствуют с нами сегодня, но память об их мужестве живет в нас всех так же, как и обо всех, кто погиб на этих фронтах».

«Сегодня много сыновей и дочерей Польши, активистов Солидарности, завершивших борьбу за свободу, вместе с нами. Их мужество – это также наше вдохновение. Сегодня, в память о них, мы отмечаем не начало войны, а триумф свободы. Мы подтверждаем волю людей, которые боролись в освободительной войне, объединиться в нерушимый мирный союз с теми, кто когда-то был по ту сторону фронта. Только это единство может сделать нас непобедимыми. Сегодня именно это единство продолжает приумножать нашу свободу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что «в период после 1945 года вся Европа могла сделать шаг в направлении взаимных обвинений и эскалации напряжения. Но Европа начала искать новую солидарность, ее народы образовали мощный и могучий Европейский Союз на руинах войны. Мы все должны, как они, приложить смелые усилия, чтобы понять и услышать друг друга, а также сменить насилие и подозрительность на сочувствие и ощущение нашей общей судьбы».

Также в рамках мероприятий Ю.ТИМОШЕНКО вместе с руководителями других иностранных делегаций приняла участие в церемонии возложения венка на военном кладбище Вестерплатте.