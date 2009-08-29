Яценюк: важен результат, а результат – это три миллиона подписей

Народный депутат Украины, лидер гражданской организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что инициированный им конституционный референдум является политической акцией по защите Основного Закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал на брифинге в Донецке.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, проведение всеукраинского референдума – “не пиар-акция, а политическая акция по защите Конституции Украины от переписывания ее для узурпации власти в стране”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что для него “важен результат, а результат – это три миллиона подписей в поддержку проведения референдума и объявления всеукраинского референдума по защите Основного Закона”.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что “всего три месяца тому назад фактически была достигнута договоренность между БЮТ и Партией регионов о переписывании украинской Конституции”. По его словам, речь шла о разделе страны между БЮТ и Партией регионов. Он отметил, что это планировалось закрепить в Конституции. “Это такой классический механизм не просто консервирования, а захвата власти. Это не что иное, как конституционная хунта», - отметил лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ тогда принял решение не идти в коалицию, “и я должен воздать должное его политическому чутью”. По словам лидера “Фронта перемен”, но дальше была попытка изменить Конституцию, и Партия регионов, БЮТ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложили соответствующие законопроекты. “Каждый из этих трех политиков считал, что может написать вместо 46 миллионов (украинцев) и за 46 миллионов Конституцию”, – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что “Фронт перемен” предложилпровести конституционный референдум, чтобы “запретить изменения в Конституцию без воли украинского народа”.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что “Фронт перемен” провел по всей Украине собрания инициативных групп, чем фактически предпринял первый шаг на пути к проведению всеукраинского референдума. По его словам, в этих собраниях приняли участие свыше 100 тысяч человек.

“Мы начинаем процесс этого конституционного референдума, который состоит из трех пунктов - изменения в Конституцию только на основании решения украинского народа; запрещение государственным институтам продлевать себе полномочия; обязательность выполнения волеизъявления народа”, - напомнил А.ЯЦЕНЮК.