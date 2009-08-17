Яценюк хочет референдума, чтобы остановить олигархов

Гражданская организация “Фронт перемен” инициирует проведение всеукраинского референдума по Конституции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

С этой целью, 15 августа, в более чем 300 населенных пунктах всех регионов Украины прошли собрания инициативных групп, положивших начало всеукраинскому референдуму против манипуляций с Конституцией. В собраниях приняли участие около 100 тысяч человек. Участники обсудили и утвердили вопросы, которые будут вынесены на референдум. Протоколы собраний будут направлены в Центральную избирательную комиссию.

В своем обращении к участникам собраний лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК подчеркнул, что инициировал референдум после того, как в июне провалились известные переговоры о внесении изменений в Конституцию, сутью которых была узурпация власти в стране. «Олигархические группы хотели окончательно поделить страну на зоны влияния и сделать так, чтобы никто не смог контролировать их. Чтобы президент избирался в парламенте подконтрольными им фракциями», – отметил он.

В то же время, добавил он, попытки узурпации власти не прекратились. “Цель олигархических кланов – поделить в этой стране все: правительство, парламент, правоохранительные органы, суды, местные органы власти, земельные угодья и даже людей. Гражданам в их варианте страны отведена роль крепостных. Именно такие «порядок» и «стабильность» они хотят законсервировать навечно. Мы должны остановить их», – сказал лидер А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что референдум по народной инициативе призван защитить право народа формировать власть и влиять на нее, а также защитить Конституцию от манипуляций. Для этого на референдум выносятся нормы, которые сделают внесение изменений в Основной Закон исключительным правом украинского народа.

На собраниях граждан по проведению всенародного референдума были поддержаны три вопроса, которые выносятся на голосование. Гражданам предлагается утвердить изменения к трем статьям Конституции.

1. Утверждаете (одобряете) ли вы новую редакцию части первой статьи 71 Конституции Украины следующего содержания: «Выборы Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателей и депутатов местных советов являются свободными и проходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования»?

2. Утверждаете (одобряете) ли вы часть первую статьи 90 Конституции Украины следующего содержания: «Полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Срок полномочий Верховной Рады Украины может быть продлен лишь в условиях военного или чрезвычайного положения»?

3. Утверждаете (одобряете) ли вы часть вторую статьи 154 Конституции Украины следующего содержания: «Изменения и дополнения к Конституции Украины могут быть утверждены непосредственно на всеукраинском референдуме. Изменения и дополнения к Конституции Украины, утвержденные на таком референдуме, являются общеобязательными и не нуждаются в принятии каких-либо решений или каких-либо действиях органов государственной власти или их должностных лиц»?

Участники собраний выбрали инициативные группы, которые будут заниматься сбором подписей в своих городах, поселках и селах.