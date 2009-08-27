ФПУ не дает НКРЭ повышать цену на газ для населения

Федерация профсоюзов Украины отказала Национальной комиссии регулирования электроэнергетики в согласовании представления НКРЭ на повышение цен на газ для населения с 1 сентября этого года.

Об этом заявил председатель ФПУ Василий ХАРА сегодня на брифинге.

При этом он отметил, что без согласия ФПУ у Министерства юстиции нет правовых оснований для государственной регистрации постановления НКРЭ о повышении цен на газ с 1 сентября, что влечет нелегитимность такого постановления.

В.ХАРА также высказал предположение, что с цены на газ для населения останутся после 1 сентября на прежнем уровне.

В распространенном сегодня заявлении ФПУ выражает категорический протест против решения НКРЭ о повышении цены на газ для населения на 20% с 1 сентября т.г. и по 20% - ежеквартально на протяжении 2010 года.

«Анализ проекта постановления НКРЭ, проведенный профсоюзными специалистами, показал, что предложения о повышении цены на газ не имеют объективного экономического обоснования. На сегодня населению поставляется исключительно дешевый газ внутренней добычи. Действующая средневзвешенная цена – 62 копейки за 1 куб. м уже является экономически обоснованной, обеспечивает высокодоходную работу газодобывающих компаний и позволяет им развиваться», - говорится в заявлении ФПУ.

В Федерации отмечают, что повышение цены с 1 сентября до 74 копеек в НКРЭ объясняют необходимостью строительства новых газовых скважин и увеличения добычи газа для обеспечения национальной энергетической безопасности. При этом, констатируют в ФПУ, не предусматривается привлечение ни бюджетных, ни кредитных ресурсов. «Таким образом, всю ответственность за энергетическую безопасность страны власть полностью переводит на 12 миллионов украинских семей, которые пользуются газом. И это – в условиях, когда стремительно растут цены, жилищно-коммунальные тарифы и безработица, не выплачиваются зарплаты», - в частности говорится в заявлении Федерации.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в комментарии журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами.

«Нельзя поднять цену без согласования с профсоюзами. На сегодня такого согласования нет», - отметил Ю.ПРОДАН.

При этом он подчеркнул, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.

***25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

Вместе с этим, в НКРЭ 26 августа подтвердили факт существования постановления о повышении цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не смогли уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Повышение цены на газ для населения с 1 сентября было согласовано Украиной с Международным валютным фондом, и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле т.г. программу сотрудничества Украины и МВФ (Меморандум).