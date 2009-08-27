Портнов решил: ВСК по расследованию смерти Плужникова уже не нужна

Заместитель председателя фракции БЮТ, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер» Андрей ПОРТНОВ предложит народным депутатам уже на ближайшем пленарном заседании прекратить деятельность вверенной ему ВСК.

Об этом говорится в заявлении А.ПОРТНОВА, переданном УНИАН.

Свое решение он объясняет тем, что “обнародование выводов временной следственной комиссии по делу телеканала „Интер” в условиях начала президентской кампании может быть расценено как прямое давление на свободу слова”.

В частности, депутат напоминает, что со времени создания в мае 2009 года ВСК по расследованию обстоятельств смерти И.плужникова и завладения неизвестными акциями телеканала «Интер» провела обстоятельную работу по исследованию ситуации. В частности, правоохранительным и другим органам власти было направлено свыше 90 запросов.

“Сейчас Комиссия имеет достаточно материалов для полномасштабного отчета перед народными депутатами, - говорит А.ПОРТНОВ. - В то же время обнародование выводов временной следственной комиссии по делу телеканала „Интер” в условиях начала президентской кампании может быть расценено как прямое давление на свободу слова”.

“Фракция БЮТ и я лично всегда с уважением относились к журналистам и их праву на профессию и, в отличие от других политических сил, никогда не использовали СМИ для решения политических задач. Поэтому я как председатель ВСК, опираясь на поддержку коллег, в частности, из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, имею твердое намерение предложить народным депутатам уже на ближайшем пленарном заседании прекратить деятельность вверенной мне Комиссии”, - говорится в заявлении председателя ВСК.

А.ПОРТНОВ считает, что “это единственно правильное решение, которое сможет эффективно защитить журналистов телеканала „Интер” от попыток различных политических сил влиять на редакционную политику известного телеканала Украины, используя факты, которые имеются в наличии у следственной комиссии”.

Также депутат считает, что все наработанные материалы Комиссия должна передать правоохранительным органам.

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва И.Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер» была создана 19 мая по настоянию фракции БЮТ.