Годовой бюджет Киева за 7 месяцев выполнен лишь на треть. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам отчет о выполнении столичного бюджета.

По информации оппозиционного политика, недовыполнение бюджета по доходам составило 4 миллиарда 564 миллиона гривен. В том числе 1 миллиард 205 миллионов налоговых и 1 миллиард 838 миллионов неналоговых поступлений.

«Кризис киевского бюджета, о котором мы неоднократно предупреждали, углубляется. Если столичная казна будет наполняться такими же темпами, то до зимы накопятся огромные долги по заработной плате бюджетникам», - отметил Дмитрий Андриевский.

По словам депутата, не лучше ситуация и с расходной частью киевского бюджета.

«За 7 месяцев по расходам бюджет недовыполнен на 3 миллиарда 347,8 миллионов гривен. Специальный фонд – на 1 миллиард 448 миллионов. А это значит, что вне поля зрения осталось финансирование десятков программ, крайне необходимых киевлянам. В частности, именно из специального фонда должна финансироваться реконструкция дамб Бортницкой станции аэрации, на которой недавно была серьезная авария, а также строительство метрополитена, транспортных развязок и другие важные для города программы», - отметил Дмитрий Андриевский.

По убеждению политика, ответственность за столичный бюджетный кризис должен нести персонально Леонид Черновецкий, чей непрофессионализм привел к таким катастрофическим последствиям.

«Неправильно определенные приоритеты финансирования, отсутствие четкого понимания направлений развития города, игнорирование интересов киевлян привели к бюджетному коллапсу. И отвечать за это должен персонально мер», - отметил Андриевский.