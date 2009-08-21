В ПР говорят, что не допустят рассмотрения «ответа Медведеву» в ВР

Верховная Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании заявление в ответ на недавнее обращение президента России Медведева к президенту Украины Ющенко, сообщил "Немецкой волне" депутат-"регионал" Вадим Колесниченко.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы преодолеть вето главы государства на законы о выборах президента Украины и изменения в госбюджет, которые касаются финансирования Евро-2012. Несмотря на то, что относительно последнего закона между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко существуют разногласия, оба документа будут приняты повторно, поскольку "регионалы" хотят быть последовательными, говорит Вадим Колесниченко. "Если мы первый раз голосовали за закон, то, естественно, проголосуем и во второй раз. Вето президента будет преодолено".

В свою очередь представители некоторых парламентских фракций хотят сегодня принять проекты заявлений от имени парламента, где бы было выражено отношение депутатов к обвинениям в адрес украинской власти со стороны российского лидера Дмитира Медведева. Впрочем, "регионал" Колесниченко заверяет, что оппозиция не даст парламентариям отойти от регламента работы Верховной Рады.

Он отметил, что инициатором проведения внеочередной парламентской сессии была именно его политическая сила, которая будет настаивать лишь на решении неотложных проблем и голосовать только по тем пунктам , которые записаны в повестке дня. В свою очередь депутаты от Украинской народной партии убеждены, что в настоящее время украинский парламент должен консолидироваться на международном вопросе. "Когда возникает внешняя угроза, парламентарии всех фракций должны забыть о внутренних спорах и сплотиться ради того, чтобы защитить национальный интерес", - сказал лидер УНП Юрий Костенко.