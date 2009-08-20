Тимошенко хочет еще сократить сроки президентской кампании

премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в случае обращения Президента Украины в Конституционный Суд по поводу внесенных парламентом изменений в закон о выборах, назначенные на 17 января выборы не будут сорваны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Нет, категорически (не будут сорваны – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что считает закон в новой редакции демократичным. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в будущем целесообразно продолжить сокращение сроков избирательной кампании, возможно до 60-ти дней.

«Я считаю, что это вообще неадекватные сроки за 120 дней проводить выборы. Например, в Великобритании выборы проходят за 15 дней, и в большинстве стран выборы проходят за 15-30 дней. У нас – 120. У нас в бюджете просто нет таких денег, чтобы столько дармоедов кормить, чтобы по 120 дней выборы проводить. Поэтому, на первом этапе сократили до 90 дней, а потом, я думаю, мы будем все делать, чтобы это было 60 дней, а потом возможно и 30. Потому что надо не заниматься дорогой рекламной кампанией 120 дней, а надо делать все до выборов, чтобы люди знали, кто работает для страны, а кто лишь во время выборов что-то делает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года парламент принял закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины”. Документом предусматривается сокращение срока президентской избирательной кампании со 120 до 90 дней. Предусмотрено, что представления по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносятся кандидатами на пост Президента Украины, которые зарегистрированы в ЦИК. Для регистрации кандидата в Президенты вносится денежный залог. Денежный залог вносится партией (партиями, входящими в блок), которая выдвинула кандидата на пост Президента, или кандидатом на пост Президента в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается только тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, другим кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что 1 августа подписал и направил главе государства закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины.

18 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».

21 августа планируется проведение внеочередной сессии парламента, на котором будут рассматриваться предложения главы государства в закон о внесении изменений в закон о президентских выборах.

Ряд экспертов критиковали ряд положений данного закона.