Тимошенко не даст даже поднять вопрос о другом государственном языке

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в Украине может быть лишь один государственный язык – украинский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове.

«Я хочу вам сказать, что пока наша команда у власти, когда настоящие украинские патриоты у власти, а я думаю, что это будет уже неизменно, никому в Украине мы не дадим даже поставить вопрос о любом другом государственном языке – только украинский, раз и навсегда, при любых обстоятельствах», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, вызвав в зале бурные аплодисменты.

Она отметила, что сегодня украинский язык стал «модным» в стране.

«И даже те, кто сегодня заявляет о том, что русский язык должен стать вторым государственным, своих детей учат в украинских школах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, на сегодняшний день 81% всех учебных программ в Украине осуществляются на украинском языке.