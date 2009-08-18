ВР пообещает Медведеву «уважать позицию и мнение соседей» Украины?

Народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагают Верховной Раде выразить обеспокоенность заявлениями Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно украинско-российских отношений и призвать РФ активизировать сотрудничество.

Об этом говорится в проекте заявления парламента “О преодолении кризиса в украинско-российских отношениях”, зарегистрированного народными депутатами Ириной ГЕРАЩЕНКО, Ольгой ГЕРАСИМЬЮК, Эдуардом ЗЕЙНАЛОВЫМ и Александром ТРЕТЬЯКОВЫМ.

«Верховная Рада Украины выражает глубокую обеспокоенность заявлениями Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в которых он возлагает одностороннюю ответственность за ухудшение украинско-российских взаимоотношений на украинскую сторону и, по сути, обвиняет украинскую власть в осуществлении антироссийской политики. Призываем стороны отказаться от практики информационных войн и заявлений в духе «холодной войны», от политики «старшего» и «меньшего» брата», - говорится в проекте заявления.

Авторы проекта констатируют, что на сегодня двусторонние украинско-российские взаимоотношения находятся в критическом состоянии, что является неблагоприятным для развития стратегического партнерства между двумя государствами, закрепленного в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной 1997 года.

«Выражаем глубокое убеждение, что международные взаимоотношения всегда строятся двумя государствами и ответственность за ухудшение диалога несут обе стороны. Считаем, что сложные, проблемные вопросы двусторонних отношений необходимо решать за столом переговоров, дипломатическими путями, а не через СМИ. Между Украиной и Россией существует достаточная правовая база двусторонних документов и институционных механизмов взаимодействия, в частности Украинско-российская межгосударственная комиссия, Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, что дает возможность решения всех вопросов в цивилизованной плоскости», - отмечается в заявлении.

В проекте документа сказано, что Верховная Рада Украины выступает за скорейшую активизацию украинско-российского диалога на всех уровнях: между президентами, парламентами, правительствами, внешнеполитическими ведомствами, экспертами, неправительственным организациями. Кроме того, народные депутаты Украины выражают готовность принять участие в наработке предложений по преодолению кризиса в украинско-российских отношениях на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, которое необходимо провести безотлагательно, в сентябре текущего года.

«Верховная Рада Украины отмечает, что рассматривает отношения с Российской Федерацией как стратегические. Украина будет всегда уважать позицию и мнение своих соседей. При этом Украина всегда самостоятельно будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику, в том числе в гуманитарной сфере, руководствуясь международными нормами, Конституцией Украины, национальным законодательством, уважая принципы демократии и защиты прав человека. Народные депутаты Украины выступают против любых попыток вмешательства во внутренние дела Украины со стороны любого другого государства», - отмечается в проекте заявления.

Один из авторов проекта заявления И.ГЕРАЩЕНКО в комментарии УНИАН подчеркнула важность того, чтобы парламент принял данное заявление до начала президентской избирательной кампании. Она заметила, что впервые за последнее время реакция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО совпала, они одинаково оценили заявление главы Российского государства и указали, что Украина самостоятельно будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, авторы проекта указывают, что Украина глубоко уважает суверенитет и независимость, территориальную целостность наших соседей и ожидает от других государств, в том числе и от Российской Федерации, уважения к независимости и суверенитету Украины.

“Парламент должен отреагировать, поскольку этого ожидает общество, и важно, чтобы данное заявление было принято перед стартом избирательной кампании”, - сказала народный депутат.