Янукович уже поддакивает Медведеву

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ разделяет позицию Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о последствиях президентства Виктора ЮЩЕНКО для украинско-российских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, комментируя обращение Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО.

«К сожалению, при нынешней власти надежд на нормализацию и улучшение отношений с Россией практически нет. Поэтому первое, что мы сделаем, придя к власти - возродим нормальные, добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения с нашим стратегическим партнером Россией. Такие отношения, которые откроют перспективы для обоих государств», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ направил Президенту Украины В.ЮЩЕНКО обращение, в котором заявил, что Украина за время президентства В.ЮЩЕНКО отказалась от принципов дружбы и партнёрства с Россией.

«Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и ранее. Это было естественно для ситуации после распада Советского Союза, когда пришлось обустраивать отношения между двумя суверенными государствами. Однако то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в Договоре 1997 года», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ в своем обращении.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ привел В.ЮЩЕНКО ряд примеров, которые «характеризуют положение дел, сложившееся в результате целенаправленных действий Вашей администрации».

В частности, по словам Президента РФ, «негативный общественный резонанс вызвала антироссийская позиция Украины в связи с варварским нападением режима СААКАШВИЛИ на Южную Осетию». Д.МЕДВЕДЕВ также выразил недовольство тем, что «политическое руководство Украины, игнорируя мнение граждан своей страны – не говоря уже об известной Вам позиции России, – упрямо продолжает курс на вступление в НАТО». Также, добавил он, «логическим продолжением такой деструктивной линии являются непрекращающиеся попытки осложнить практическую деятельность Черноморского флота России – в нарушение основополагающих соглашений между нашими странами о принципах его базирования на территории Украины».

«Складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией, в первую очередь в области энергетики. В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единой газотранспортной системы, обеспечивающей энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств», - говорится в обращении Д.МЕДВЕДЕВА.