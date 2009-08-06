Яценюк: если бы наш бомонд так почитал Бога, как это показывает ТВ...

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в отношениях государства и церкви должен быть минимум политики. Об этом он сказал, комментируя события вокруг визита в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, «главное, что может сделать государство в отношении церкви, – это не мешать ей оставаться церковью и спасать человеческие души». По его словам, многие украинские политики использовали визит Патриарха для того, чтобы “рядом с ним попасть в объектив телекамер”. «Неужели большинство наших топ-политиков уверены, что молитва без софитов не действует, и что окончательный ответ на вопрос о благодати принадлежит Президенту или премьеру, а не самому Богу?”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, если бы “наш бомонд в действительности так почитал Бога, как это демонстрируют телекартинки, то в политике и в отношениях с людьми он действовал бы так, как учит Евангелие, а не превращал бы патриаршие визиты в прогулки на пленэре».

Лидер «Фронта перемен” напомнил, что, в соответствии с абсолютно всеми исследованиями, церкви доверяют несравненно больше, чем любому другому институту.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что государство и политики должны «перестать шантажировать церковь, то предоставляя ей льготы, то забирая их; наконец, отдать ей награбленное”. При этом он добавил, что отделение церкви от государства – это “разграничение миссий, а не отказ от сотрудничества в действительно важных для общества сферах”. По его словам, власть должна не позволять “стравливать верующих между собой”, а также должна “не позволять вмешиваться в церковные дела ни своим политикам, ни, конечно же, заграничным».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в его семье - последователи разных вероисповеданий. «Я греко-католик, жена – православная, одна дочь крещена в греко-католической церкви, другая – в православной. Понятное дело, это не мешает нам любить, уважать и заботиться друг о друге”, - добавил он. По его словам, “настоящее убеждение человека побуждает ее с уважением относиться к настоящему убеждению ближнего”.