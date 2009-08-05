В УНИАН – пресс-конференция об итогах визита Патриарха Кирилла в Украину

6 августа в 10.30 в УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция «Итоги визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину». В пресс-конференции примут участие протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, руководитель пресс-службы визита Патриарха и архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляющий делами УПЦ. Аккредитация – на месте события по редакционным удостоверениям.

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