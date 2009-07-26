Главком ВМФ России о сотрудничестве с Украиной и лишних в Черном море

Главнокомандующий Военно-морского флота Российской Федерации адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ считает перспективным сотрудничество российского флота с ВМС Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Севастополе журналистам.

В.ВЫСОЦКИЙ отметил: «Я думаю, что сотрудничество у нас перспективное. Мы считаем, что есть много интересных моментов, которые, в принципе, совместно должны решаться», в частности, в ходе «Черноморской гармонии».

Как сказал адмирал, это, на его взгляд, «своеобразная задача», когда в ее решении участвуют все государства Черноморской зоны, «которые имеют не просто задекларированные интересы» (операция «Черноморская гармония» проводится ВМС Турции с марта 2004 года, предусматривает постоянное присутствие и наблюдение силами и средствами ВМС за подозрительными судами, преимущественно в юго-западной части Черного моря. В ноябре 2004 года Турция официально пригласила причерноморские страны присоединиться к «Черноморской гармонии» и представила подробную информацию об этой операции. Россия стала первой страной, откликнувшейся на это приглашение - УНИАН).

Как добавил В.ВЫСОЦКИЙ, «по сути дела, у нас есть единая позиция с Военно-морскими силами Украины. Мы считаем, что эту задачу надо решать, и решать, только лишь опираясь на возможности черноморских государств. Всем остальным здесь, по большому счету, делать нечего. В гости - да, мы рады кого угодно принимать. Проводить здесь определенные мероприятия, связанные с безопасностью судоходства, - может быть, да. А что касается проведения учений, даже двусторонних, даже с самыми, скажем так, хорошими друзьями или союзниками… Я думаю, что это излишне».

По мнению адмирала, Черноморские государства в состоянии самостоятельно решать проблематику Черного моря. «Я не думаю, что кто-то со стороны должен приходить и помогать тут строить наши отношения».

Как считает главком ВМФ РФ, два флота могут сотрудничать в вопросах «спасения на море, вопросах безопасности, оказания, скажем так, помощи, вопросах экологии… Много вопросов».

Говоря о перспективе сотрудничества между флотами России и Украины, В.ВЫСОЦКИЙ отметил: «Если хорошо подумать, могут возникнуть и совместные оперативные вопросы для решения совместных задач».

Поэтому, сказал он, «мы готовы поддержать любые положительные в этом плане устремления, в том числе и Военно-морских сил Украины. В нужном направлении».